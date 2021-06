Verstappen P1 op vrijdag: "Hebben gaandeweg een goede stap gezet"

Zo begon Verstappen de dag nog met een derde tijd, op ruim vier tienden van snelste man Valtteri Bottas. De twaalfvoudig Grand Prix-winnaar toonde zich tijdens de eerste training vooral ontevreden over het gevoel in de RB16B bij het insturen. Red Bull heeft nadien het één en ander veranderd en na de middagpauze leek het daadwerkelijk beter te gaan. Verstappen tekende met 1.32.872 zelfs voor de snelste tijd van de dag, al moet daarbij worden aangetekend dat hij op softs slechts 0.008 van een seconde sneller ging dan Bottas op mediums.

"We hebben onszelf goed verbeterd richting de tweede training en zelfs tijdens die training. Gedurende de eerste training was ik niet echt blij met de auto en aan het begin van de tweede sessie nog steeds niet helemaal. Maar op de tweede set banden voelde het een stuk beter", zo laat Verstappen meteen na de oefensessies optekenen. "Al met al is dit wel een goed einde van de trainingsdag geweest voor ons. Hopelijk kunnen we morgen ook competitief zijn."

Verstappen ziet eigen voorspellingen uitkomen

Dit beeld past naadloos bij twee voorspellingen die Verstappen op de mediadag al deed: Mercedes zal bijzonder snel zijn bij deze terugkeer op 'normale' circuits, maar Red Bull kan op Paul Ricard competitiever zijn dan in de voorbije jaren. Alhoewel het nog vroeg dag is, lijken de vrijdagse trainingen beide zaken te bevestigen. "Het is nog wat lastig om te zeggen hoe we ons precies tot Mercedes verhouden, maar vandaag ging het in ieder geval goed. Het is moeilijk in te schatten wat andere teams vanavond nog kunnen vinden, maar onze lange runs zagen er prima uit. Ik verwacht sowieso dat het erg dicht bij elkaar zal zitten."

In dat geval geven details de doorslag, zoals dit hele F1-seizoen al zo is. In dat opzicht kijkt Verstappen met een schuin oog naar de verraderlijke omstandigheden op Paul Ricard, een circuit dat volgens hem 'sowieso niet makkelijk' is. "Het blijft gewoon lastig hier. De baan is erg open en daardoor speelt de wind al snel een belangrijke rol. Het is niet makkelijk om een vlekkeloze ronde af te leggen. De wind komt ook nog eens met vlagen opzetten. De ene ronde denk je 'het is best oké' en de volgende ronde staat er ineens veel meer wind. Daardoor is de snelheid mid-corner niet echt makkelijk in te schatten. Maar goed: het is voor iedereen gelijk, wij moeten gewoon een zo goed mogelijke oplossing zien te vinden voor morgen."

VIDEO: De verwachtingen van Max Verstappen en de verdere mediadag in Frankrijk besproken