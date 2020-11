Verstappen hoopvol over nieuwe Red Bull-onderdelen: "Voelt positief"

Na de frustrerende Grand Prix van Turkije treft Verstappen in het Bahrain International Circuit een baan waarop zijn 'track record' nog niet bijster gelukkig is. De voorgaande vijf bezoekjes aan de woestijn leverden immers drie uitvalbeurten en een P4 als beste resultaat op. Gezien de krachtsverhoudingen in het Formule 1-seizoen 2020 moet daar normaliter een podiumplek bij komen. "Dat zou wel mooi zijn ja. Ik ben in ieder geval blij om hier te zijn en het is mooi weer, dat scheelt ook", lacht de Nederlander tijdens de online persconferentie in Bahrein.

Goede graadmeter voor nieuwe onderdelen

"Ik hoop vooral dat we een vlekkeloos weekend hebben", zo vervolgt de negenvoudig Grand Prix-winnaar. Dat vlekkeloze weekend was er in Turkije niet, althans de race viel tegen. "Tja, dat was niet bepaald fijn, maar goed: het kan soms gebeuren. Het was wel erg jammer. Ik keek er enorm naar uit om naar Turkije te gaan, en heb daar op zich ook wel van genoten, maar het asfalt was natuurlijk al een drama. Wat wijzelf van die race kunnen leren? Nou ja, van iedere Grand Prix kun je leren. Maar dit was een dag waarop alles verkeerd ging. Ik had een spin, kreeg een flat spot op de banden en kon daarna nog maar één lijn volgen en niet inhalen. Het was gewoon een frustrerende dag. Soms lukt op zondag niets en dat was in dit geval zo."

In Turkije kwam Red Bull wel met enkele upgrades, waaronder een nieuwe voorvleugel, voor de dag. Alhoewel Verstappen door de omstandigheden niet wist te profiteren, is hij wel hoopvol gestemd over de gestage progressie van Red Bull. "Ja, al is dat natuurlijk altijd lastig te zeggen in zulke omstandigheden als in Turkije. Maar ik heb inderdaad enkele nieuwe onderdelen getest en dat voelde zeker positief", reageert hij op een vraag van Motorsport.com Nederland. In dat opzicht kijkt Verstappen uit naar het raceweekend in Bahrein. De stabielere omstandigheden kunnen deze Grand Prix tot een betere graadmeter voor Red Bull maken. "Ik kijk er zeker naar uit om die onderdelen hier in Bahrein te gebruiken. Ook al omdat we iets meer informatie hebben over de auto en over dit circuit op basis van de voorbije jaren. Ik wil dus graag zien hoe het hier met die nieuwe onderdelen gaat, maar ik heb er vertrouwen in dat het goed is."

P2 in het kampioenschap interesseert Verstappen maar matig

Wat dat concreet betekent voor de verwachtingen van dit weekend, vindt Verstappen lastig in te schatten. "Je hebt natuurlijk altijd een kans. Maar als we even naar de historie kijken, dan hebben we hier nooit echt een goede kans gekregen om te winnen. Daar hoop je natuurlijk wel op, maar we gaan het allemaal wel zien." Dat laatste geldt ook voor de uiteindelijke stand in het kampioenschap. De Nederlander staat 27 punten achter Valtteri Bottas. Is de Fin in het resterende drieluik nog te pakken? "Dat moeten we maar zien. Sowieso maakt het mij niet veel uit, tweede of derde in het kampioenschap. Ik wil vooral goede resultaten behalen in races."

Voor het kampioenschap telt immers alleen de eerste plek voor Verstappen. Er werd hem echter al snel duidelijk dat die positie ook in 2020 te hoog gegrepen was. "Ja, vanaf de eerste race eigenlijk al. Toen werd al meteen duidelijk dat we te ver achter lagen. Waarom? Nou ja, dat weet ik ook niet zo. En als we dat zouden weten, dan hadden we het inmiddels wel veranderd. Iedereen werkt keihard, daar bestaat echt geen enkele twijfel over. Maar we hebben nog steeds wat terrein om goed te maken."

VIDEO: Maskeerde een verkeerde vleugelafstelling de progressie van Red Bull?