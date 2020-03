Verstappen: “Halve seconde achterstand zou pijnlijk zijn”

Komend weekend trapt het Formule 1-seizoen 2020 af in het Australische Melbourne. Voor het eerst wordt dan duidelijk hoe de teams er daadwerkelijk voor staan, nadat zij tijdens de wintertests waarschijnlijk niet het achterste van de tong hebben laten zien. Wel zijn er inmiddels duidelijke ambities uitgesproken en dat geldt ook voor Max Verstappen en Red Bull Racing, die hebben aangegeven in 2020 mee te willen doen om de wereldtitel. Een goede start van het seizoen is daarom essentieel en dat weet Verstappen ook.

“Ik hoop dat we daar [in Australië] meteen mee kunnen doen”, zei de Nederlander tegen de Telegraaf. “Wij hoeven dan niet noodzakelijk de snelste te zijn, maar we moeten minimaal binnen twee tot drie tienden van de kop zitten. Dan weet je: het seizoen is nog lang en er kan nog veel gebeuren.” Een grotere achterstand gaat volgens Verstappen de nodige consequenties hebben. “Als we een halve seconde langzamer zijn, gaat het lastig worden. Zeker met de normale ontwikkelingscurve van Mercedes ga je het niet makkelijk bijbenen. Als het zo is, dan is dat pijnlijk, maar ik kan daar niets aan veranderen.”

Verstappen vertrouwt daarbij op Red Bull en motorleverancier Honda, wat hij onderstreepte door in januari zijn verbintenis bij het team tot en met 2023 te verlengen. “Dit is denk ik de beste en fijnste beslissing. Opeens kwam het ervan en ik dacht: waarom niet? Daarna was het snel afgehandeld, omdat het van beide kanten goed voelt”, verklaart Verstappen zijn besluit om al vroeg in het jaar bij te tekenen. “Ik had ook geen zin om gedurende het jaar al die verhalen over mijn contract te horen. Dan is het fijn om snel te verlengen, in plaats van te rekken. Het verleden heeft bewezen dat er dan een nare situatie kan ontstaan tussen coureur en team.”

Onboard met Verstappen over vernieuwd Circuit Zandvoort: