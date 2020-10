Verstappen voelt progressie Red Bull: "Auto beter na upgrades"

Verstappen kon op zondag niet echt een gooi naar winst doen, maar de achterstand op Mercedes bleef ditmaal wel binnen de perken. "Het was best goed", concludeert Verstappen zelf ook tegenover onder meer Motorsport.com. "Ik heb geprobeerd om Lewis de hele race te volgen. Hij was uiteindelijk iets sneller, maar al met al is dit een goed weekend geweest voor ons. Ik ben daar tevreden mee en we blijven keihard werken om het gat verder te dichten."

Een stap in de goede richting

Dat goede weekend bevat niet alleen zijn podiumklassering op zondag, maar ook de opsteker op zaterdag, toen Verstappen een aardig woordje mee kon spreken in de strijd om pole. Red Bull lijkt de wispelturige RB16 steeds beter onder de knie te krijgen. "Het voelde goed aan. We hebben voorafgaand aan dit weekend nieuwe onderdelen meegenomen en de auto is daar zeker beter van geworden. Intussen blijven we leren over dit pakket, ook omdat dit weekend iets korter is gebleken dan vooraf verwacht."

Alexander Albon deed op zaterdag al uit de doeken dat Red Bull beide pakketten - oud en nieuw - eigenlijk wilde vergelijken op vrijdag. De ene coureur zou mét upgrades rijden en de andere zonder om het verschil in kaart te brengen.

Die kennis mist Red Bull door de mist op vrijdag, al weten beide coureurs op basis van hun gevoel al wel dat de energiedrankengigant in de juiste richting werkt. "We proberen de auto nog verder te verbeteren en hopelijk kunnen we dat in het eerstvolgende raceweekend tonen." Tijdens dat eerstvolgende raceweekend in Portimao zal het waarschijnlijk iets warmer zijn dan in 'het Siberië van Duitsland', zoals Sebastian Vettel de Eifel mooi omschreef. "Door die lage temperaturen was het in het begin lastig om de banden aan het werk te krijgen, al ging het verder wel prima. Ons drinken bleef voor de verandering eens koud, dat was best fijn."

Dollen met Ricciardo: "Ik had twee paar sokken aan"

Voormalig teamgenoot Daniel Ricciardo had naar eigen zeggen iets meer last van de kou. "Ik had vandaag zelfs twee paar sokken aan om mijn voeten een beetje warm te houden", lacht de Australiër tijdens de online persconferentie. Verstappen ziet zijn kans schoon en haakt in: "Daniel is nou eenmaal niet gemaakt voor kou. Maar dan moet ergens een gat in jouw auto zitten, bij de neus bijvoorbeeld. Daar moeten we toch nog maar eens goed naar kijken." Ricciardo blijkt echter niet voor één gat te vangen en wijst met een knipoog nog even op het belang van zijn eerste podiumplek namens Renault. "Teken alstublieft geen protest aan..."

VIDEO: De upgrades waarmee Red Bull in Duitsland een stap heeft gezet