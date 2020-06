Verstappen ziet Red Bull niet als favoriet: “Mercedes nog het sterkst”

Sommigen stellen dat het een groot voordeel voor Verstappen en Red Bull is dat het seizoen volgende maand in Oostenrijk begint en dat er bovendien niet één maar twee wedstrijden in Spielberg worden verreden. Verstappen was de afgelopen jaren immers ijzersterk op de Red Bull Ring: zowel in 2018 als in 2019 trok de Limburger aan het langste eind. Verstappen zelf houdt echter een flinke slag om de arm.

“Natuurlijk ben ik erg blij met het feit dat we daar kunnen beginnen”, zegt Verstappen bij het Duitse Sky Sport. “Maar normaal gesproken liggen we de eerste races een beetje achter achter op Mercedes.” De Red Bull-trein komt de laatste jaren rond de zomer pas goed op stoom, waarna het team doorgaans een sterk tweede seizoenshelft weet neer te zetten. Verstappen: “Na zeven of acht races hebben we altijd een goede auto en dan zijn we normaal gezien in Spielberg of op de Hungaroring. Dat is nu natuurlijk anders.” De wens van Verstappen mag duidelijk zijn en is feitelijk niet anders dan voorgaande jaren: “Ik hoop dat we er vanaf de eerste race meteen staan. Maar het is op dit moment moeilijk om daar iets over te zeggen.”

2020 is voor Verstappen de laatste kans om de jongste Formule 1-kampioen ooit te worden. De Red Bull-coureur zegt zelf niet nadrukkelijk met dat record bezig te zijn. “Het zou natuurlijk erg mooi zijn als dat gebeurt, maar mijn doel is elk jaar om te winnen”, merkt Verstappen op. Wel denkt hij dat er dit jaar betere kansen zijn dan vorig jaar: “Tot nu toe is het nog niet gelukt om voor het kampioenschap mee te strijden maar we hebben voor dit jaar wel veel geleerd van afgelopen jaar, wat natuurlijk onze eerste seizoen met Honda was. Ik geloof dat we dit jaar in Barcelona al hebben gezien dat alles nog beter met elkaar samenwerkt.”

Helmut Marko sprak eerder de verwachting uit dat er een tweestrijd komt tussen Red Bull en Mercedes. De Oostenrijker ziet Ferrari de eerste races niet vooraan meedoen. Verstappen hoopt natuurlijk ook op een dergelijk scenario, maar is voorzichtiger met het doen van voorspellingen. “Het is natuurlijk nog afwachten. We hebben de afgelopen drie of vier maanden niet gereden en er zullen ook nog veel updates op de auto's worden gebracht. Door elk team. Ook onze wagen zal niet gelijk zijn aan die we in Australië hadden”, aldus Verstappen. Hoewel de fabrieken lange tijd gesloten waren, zijn de teams na de lancering van hun bolides voor de eerste test in Barcelona natuurlijk gewoon verder blijven werken aan de ontwikkeling van hun auto’s. Resumerend: “Ik verwacht dat Mercedes nog steeds sterk zal zijn en ik hoop natuurlijk dat we daar heel dicht achter zitten.”