Het is geen geheim dat de relatie tussen Max Verstappen en Red Bull Racing uitstekend is. De Nederlander werd in 2014 opgepikt door het talentenprogramma van de energiedrankengigant en kreeg direct een Formule 1-contract voorgeschoteld. De rest is geschiedenis, met de sensationele wereldtitel in 2021 als kroon op het werk.

Kort na de finalerace in Abu Dhabi werd al duidelijk dat beide partijen graag met elkaar door wilden. Verstappen zei na zijn titelwinst: “Laten we dit nog tien tot vijftien jaar samen doen.” Ook liet Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko al weten dat er gesproken werd over een verlenging van de bestaande deal. Daarbij zou vooral het salaris van de Nederlander opgewaardeerd worden, al erkende de Oostenrijker wel dat er een grens zat aan de financiële mogelijkheden van het team. Het huidige contract loopt nog door tot 2023, maar desondanks is het er beide partijen veel aan gelegen om een nieuwe overeenkomst te sluiten. Bij Red Bull wil men voorkomen dat hun rijder verkast naar de concurrentie.

Volgens De Telegraaf zijn de onderhandelingen over dat nieuwe contract inmiddels in een vergevorderd stadium. De krant meldt dat de nieuwe miljoenendeal in de komende weken bekendgemaakt zal worden. Volgens de publicatie is manager Raymond Vermeulen daags voor de wintertest in Barcelona naar Graz afgereisd voor een afspraak met Marko, om de puntjes op de i te zetten in de onderhandelingen. Het gaat over een meerjarig contract.

