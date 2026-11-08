Formule 1 GP van Brazilië

Max Verstappen: Red Bull moet begrijpen wat er is gebeurd na "verschil van dag en nacht" in Brazilië

Volgens Max Verstappen voelde de balans van de Red Bull-auto na de eerste stint compleet anders aan. Hij benadrukt ook enorm uit te kijken naar een race zonder gridstraf op het circuit van Interlagos, idealiter volgend jaar.

Ronald Vording

Gepubliceerd: 8 nov 2026, 21:45

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Voor het derde jaar op rij heeft Max Verstappen een zeer indrukwekkende inhaalrace afgewerkt in Brazilië. Waar hij in 2024 vanaf P17 op de grid naar winst reed en vorig jaar vanuit de pitstraat naar het podium, heeft Verstappen de Formule 1 Grand Prix van Sao Paulo ditmaal als tweede afgesloten na als 21ste te zijn gestart.

Die start verliep overigens niet helemaal naar wens, zo erkende Verstappen in de post-race persconferentie: “Om eerlijk te zijn had ik een erg trage reactietijd bij de start, omdat ik de koppeling verkeerd vasthield. Ik moest vervolgens heel snel reageren en daardoor kwam ik langzaam van mijn plek, maar goed, dat was mijn eigen fout.”

“Daarna had ik gewoon een beetje pech in de eerste drie bochten, waar het een soort verkeersopstopping was. Er reden drie of vier auto's voor me die me eigenlijk blokkeerden om meer auto's in te halen. Lewis had een heel goede eerste ronde, hij kon echt goed langs die auto's komen. Ik was een beetje teleurgesteld dat ik niet dezelfde vooruitgang kon boeken.”

Daarna sneed Verstappen echter als een warm mes door de boter en wist hij ook zijn titelrivaal uit 2021 spoedig te passeren. “Vervolgens vloog ik binnen twee ronden de ene na de andere auto voorbij, bijna in iedere bocht wel eentje. We hadden denk ik veel meer grip dan de meeste auto's in het middenveld. Ik weet niet in welke ronde ik in de top-tien reed, maar het ging allemaal heel snel.”

Verstappen zette daarna ook koers richting de podiumposities en leek wellicht zelfs een gooi naar winst te kunnen doen. Na de eerste serie pitstops was het gevoel in de RB22 echter niet meer hetzelfde, zo concludeerde de viervoudig wereldkampioen.

“Zodra ik overstapte op slicks, had ik extreem veel overstuur in de snelle bochten, waardoor de auto ontzettend moeilijk te besturen was. We moeten begrijpen of er iets aan kapot is gegaan, of we op de een of andere manier aerodynamische grip zijn verloren of wat dan ook, want dit was niet normaal. Natuurlijk zit ik hier heel blij met de tweede plaats, maar tegelijkertijd weet ik dat er meer in had gezeten als de auto in goede staat was geweest. Helaas was dat niet het geval. Ik heb eigenlijk het grootste deel van de race gereden met een auto die niet in goede staat was.”

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Precies om die reden keek Verstappen meteen na het uitstappen ook naar de achterkant van zijn auto om te zien of er zichtbare schade was. Red Bull erkende tijdens de race al een verlies aan downforce aan de achterkant van de auto te kunnen zien in de data, maar wist op dat moment nog niet of en waar de Nederlander wellicht schade had opgelopen.

“Maar we moeten begrijpen wat er misging met de auto zodra we overstapten op slicks, want zelfs toen ik aan het einde weer naar de intermediates wisselde, voelde de auto compleet anders aan dan tijdens mijn eerste stint. Het was een verschil van dag en nacht. Dat laat zien dat er duidelijk iets mis was.”

Desondanks is de opmars van P21 naar P2 alsnog een indrukwekkende prestatie, waardoor hij eveneens is uitgeroepen tot driver of the day. Inhaalraces op Interlagos zijn bijna een traditie geworden, maar Verstappen benadrukt dat hij volgend jaar graag met die traditie wil breken en dan idealiter eens geen gridstraf incasseert in Sao Paulo.

“Misschien zou ik volgend jaar graag wat verder vooraan willen starten in plaats van achteraan of vanuit de pitstraat, maar dat zullen we volgend jaar zien”, aldus de huidige nummer twee in de WK-stand. “Ik houd van dit soort races en het is leuk om door het veld naar voren te komen, maar laten we volgend jaar proberen om gewoon wat verder vooraan te starten, alsjeblieft. Dat zou om te beginnen al lekker zijn.”

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

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- Het Motorsport.com-team

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