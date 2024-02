Op de eerste dag van het Formule 1-seizoen 2024 hebben Max Verstappen en Red Bull Racing voorzichtig een eerste waarschuwingsschot gelost. Rondetijden zeggen logischerwijs niet alles, maar de ronde die Verstappen een seconde voor de concurrentie bracht kwam op het eerste oog makkelijk op de C3-banden. De lichaamstaal van Helmut Marko was eveneens veelzeggend achter de Red Bull-pitbox, waar hij liet weten dat hetf vernieuwde Red Bull-concept exact doet wat het kampioensteam ervan had gehoopt. Verstappen deelt het enthousiasme van de 80-jarige Oostenrijker.

Balans van nieuwe auto meteen goed voor Verstappen

Donderdagmiddag had de wereldkampioen eigenlijk achter het stuur van de RB20 moeten zitten, maar een losgekomen rooster achter de kerbstones van bocht 11 gooide roet in het eten. Sergio Pérez mag de hele donderdag door het oponthoud voor zijn rekening nemen, waardoor de afsluitende testsessie van Verstappen is verschoven naar vrijdagmiddag. De man met startnummer 1 kan derhalve rustig toekijken op donderdag en de Nederlandse pers op het Bahrain International Circuit alvast te woord staan.

"Het ging gisteren heel goed. We hadden voor die tijd alleen nog maar een filmdag in de regen gehad op Silverstone, waarop we niet veel konden doen. Dan zet je de auto hier op de baan en voelt het eigenlijk meteen goed aan", begint Verstappen na een vraag van Motorsport.com. "Daarna ga je door je hele testplan heen en ook dat is vlekkeloos verlopen. Eigenlijk hebben we weinig problemen gekend." Het maakt dat Verstappen de woorden van Marko onderstreept. De Oostenrijker zei dat Red Bull inmiddels al toe is aan 'finetunen', hetgeen in zekere zin vreemd klinkt na slechts één volledige testdag met de auto in Bahrein. "Maar de balans zat vanaf het begin al gewoon in het juiste window. Dan gaat het daarna meer om verschillende dingen testen dan om een goede balans vinden." Het geeft Verstappen de indruk dat het wel goed zit met Red Bulls bolide: "Qua balans wel, ja. Qua pure snelheid weten we het natuurlijk nog niet ten opzichte van de rest. Maarde balans is goed en dat is fijn om mee te beginnen."

Verstappen zag concept voor het eerst in Abu Dhabi

Dat laatste geldt des te meer doordat Red Bull afgelopen winter van concept is veranderd, waarvan Verstappen de eerste tekeningen eind vorig jaar te zien kreeg. "Ik heb in Abu Dhabi gezien hoe de auto eruit zou zien voor het begin van dit seizoen, maar ik vraag daar niet heel veel naar. Het kwam toevallig zo uit in Abu Dhabi dat ik de tekeningen te zien kreeg. Daarna heb ik er niet meer naar gevraagd. Ik zei ‘ik vertrouw jullie volledig om de snelst mogelijke auto te maken en zie het vanzelf wel’". Gevraagd wat zijn eerste reactie was, lacht de Limburger: "Nou, op dat moment was ik daar niet eens zoveel mee bezig om eerlijk te zijn. Ik zag de tekeningen en dacht ‘zo, dat ziet er mooi uit’, maar ik was toen eerlijk gezegd meer over de aanstaande vakantie aan het nadenken."

Op serieuzere toon benadrukt de regerend wereldkampioen dat het technische werk met Adrian Newey en Pierre Waché in goede handen is: "Ik vertrouw gewoon wat de mensen bij ons in het team doen. Zij hebben er vertrouwen in dat dit concept beter is dan al het andere dat ze in de windtunnel hebben getest. Als het maar werkt, dan maakt het mij niet uit hoe de auto eruitziet." Dat laatste geldt ook voor de gelijkenissen met Mercedes die in technische analyses zijn aangestipt. "Uiteindelijk maakt het niet uit hoe de auto oogt, maar wat ik wel mooi vind aan ons team is dat ze niet conservatief zijn geweest en dat ze de limieten toch wel hebben opgezocht door het concept aan te passen."

Red Bull Racing lijkt daarmee weer één stap vooruit te denken, aangezien de rest van de grid juist richting de RB19 beweegt. "Ja, maar dat viel natuurlijk ook wel te verwachten", haakt Verstappen in. "Als je een jaar hebt zoals wij vorig jaar hebben gehad, dan snap ik wel dat veel teams een beetje onze richting op gaan. Wij denken dat dit de volgende stap is, maar iedereen heeft natuurlijk zijn eigen idee hierover." Als wordt opgemerkt dat andere teams dan deze creatie weer kunnen kopiëren, lacht Verstappen: "Nou ja, we moeten eerst nog even afwachten totdat iedereen hun snelheid echt laat ziet. Als je naar de voorvleugel van Mercedes kijkt, dan ziet die er ook wel heel apart uit. Ik weet natuurlijk niet hoe goed dat werkt, maar bij ons is de balans in ieder geval prima."

Video: De eerste testdag van Verstappen besproken in de F1-update