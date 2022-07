Verstappen: "Red Bull heeft oorzaak hoge bandenslijtage gevonden"

Na winst in de sprintrace zou de hoofdrace in Oostenrijk niet worden wat Max Verstappen er op voorhand van had verwacht. Een extreem hoge bandenslijtage betekende dat vechten met Ferrari schier onmogelijk bleek en dat P2 het hoogst haalbare was voor alle oranjefans. Het puntverlies is over het gehele weekend beperkt gebleven tot vijf punten, al is het voor de komende race cruciaal dat er geleerd wordt van de zondag in Spielberg. Zo ligt de bandenslijtage op Paul Ricard traditiegetrouw hoog en wordt dat versterkt door de extreem hoge temperaturen die worden voorspeld.

Gevraagd naar de lessen van Oostenrijk reageert Verstappen tegenover onder meer Motorsport.com: "Het lag daar zeker niet alleen aan de banden. Het hing heel erg samen met de manier waarop we de auto hadden afgesteld voor dat weekend en dan bedoel ik niet alleen de set-up zelf. Het hele pakket van de auto klopte gewoon niet in Oostenrijk, zo hebben we later ontdekt. Met alle dingen die we hebben geleerd van afgelopen weekend, hoop ik dat we hier een stuk competitiever zijn." Waar Verstappen spreekt over het 'hele pakket' duidt hij op de specificatie van de RB18 en de onderdelen waarmee Red Bull heeft gereden, onder meer het upgradepakket. Het is versterkt doordat Red Bull in het sprintformat slechts één vrije training voorafgaand aan de kwalificatie en dus voorafgaand aan parc fermé had. "Dat was niet ideaal, nee. Het weekend verliep hectisch en aan het eind kwamen we er pas achter dat we zeker niet hadden wat we wel van de auto hadden verwacht."

Spreekt Mercedes ook een woordje mee?

Het beeld van Oostenrijk lag daardoor vooral aan Red Bull zelf en niet zozeer aan de kracht van Ferrari, dat na Barcelona overigens wel een flinke stap heeft gezet qua race pace. "Zij waren misschien wel iets sterker dan dat wij hadden verwacht, maar wij zaten in Oostenrijk vooral ver onder ons eigen niveau. Dan wordt het lastig om het gevecht met Ferrari aan te gaan. Als wij een goede dag hebben, dan is het namelijk al erg spannend, maar nu hadden wij die goede dag niet... We moeten hier in Frankrijk in ieder geval terugkeren naar het normale niveau, al proberen we de auto ieder weekend natuurlijk iets beter te maken en willen we dit weekend ook wel iets laten zien."

Dat 'laten zien' valt of staat met de bandenslijtage op zondag, of zoals de regerend wereldkampioen vervolgt: "Op Paul Ricard raken de banden snel oververhit, met name door die snelle bochten aan het eind van de ronde. In deze hitte zal dat helemaal een uitdaging worden." Die uitdaging kan nog groter worden als Mercedes een woordje gaat meespreken op de gladde asfaltlaag in Zuid-Frankrijk, al is Verstappen daar niet echt mee bezig. "Het gaat er vooral om dat onze eigen uitvoering goed is en daar zijn zeker nog stappen in te zetten. Normaal gezien is het wel een goede zaak om meer teams vooraan te hebben, omdat iedereen dan echt honderd procent moet presteren om de punten te halen die je verdient. Voor de sport als geheel is het natuurlijk goed om meer auto's vooraan te hebben en ik vind het persoonlijk ook wel mooi, omdat er dan veel meer dingen kunnen gebeuren. Zolang wij maar sneller zijn dan Ferrari", duidt hij op zijn voornaamste concurrent in het WK.