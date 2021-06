Verstappen blijft leider, maar baalt: "Soms is dit een klotesport"

Verstappen had voor de editie van 2021 weinig geluk op het bijzondere stratencircuit van Baku. Deze zondag leek daar verandering in te komen, al reed de pechduivel andermaal mee. Het eerste één-tweetje van Red Bull sinds Maleisië 2016 leek in de maak, maar dankzij een klapband van Verstappen kon er een streep door. Geluk bij een ongeluk is dat Lewis Hamilton bij de herstart op kinderlijke wijze de fout in is gegaan en dat de Nederlander het WK daardoor nog altijd aanvoert. Het verzacht de pijn iets, maar neemt die zeker niet helemaal weg.

Op weg naar een 'makkelijke overwinning'

"Natuurlijk baal ik als een stekker van wat er vandaag is gebeurd. Het was eigenlijk een hele makkelijke wedstrijd voor ons. We controleren de snelheid gewoon vooraan. We moesten een hele lange stint rijden op die harde band, dus ik probeerde gewoon te matchen wat er achter mij gebeurde. En als ik sneller moest, dan reed ik sneller. Je wilt de band niet te zwaar belasten en dat hebben we ook niet gedaan", laat Verstappen voor de camera van Ziggo Sport weten. De suggestie dat hij teveel van het Pirelli-rubber heeft gevraagd met enkele snelste raceronden, wijst hij van de hand. "Ik denk het niet. Het voelde allemaal heel comfortabel aan en ik voelde ook helemaal niets qua vibraties. Heel raar wat er gebeurde."

Zijn voornaamste conclusie is dan ook even simpel als duidelijk: "Soms is het gewoon een klotesport, als op het einde nog zoiets gebeurt..." Doordat Hamilton ook op nul punten blijft steken, zou je kunnen zeggen 'eind goed, al goed' maar Verstappen ziet dat toch iets anders. "Met een beetje geluk staan we nog eerste in het kampioenschap, maar we hadden het gat veel groter kunnen maken en dat vind ik eigenlijk veel belangrijker." Vooral met het oog op wat nog komen gaat: "Ik denk dat Mercedes op normale circuits echt sterk is. Daarom wilde ik hier een gat slaan. Ik weet dat zij in de komende weekenden, als we weer op normale circuits gaan rijden, goed zullen zijn. Maar ja, we gaan het zien. Ik denk dat we wel twee hele positieve weekenden hebben gehad, de auto was echt sterk in de race. Ik denk niet dat er iemand een kans had om het ons moeilijk te maken in de wedstrijd. Dat zegt natuurlijk wel wat."

Pirelli gooit het waarschijnlijk op brokstukjes

De concurrentie kon Verstappen niet van de zege houden, maar het Pirelli-rubber kon dat wel. Het laatste woord is daar nog niet over gesproken. Zo heeft Red Bull al bij de FIA aangegeven dat ze 'zero warning' hebben gehad voordien en voegde Christian Horner toe dat er waarschijnlijk een fout zit in de harde Pirelli-banden. Er gaat nog wel nagepraat worden met het Italiaanse merk, maar daar verwacht Verstappen bijzonder weinig van: "Ik weet de uitkomst toch al wel. Pirelli zal wel weer zeggen dat het carbon-onderdeeltjes zijn geweest. Dat was in Imola ook zo. Dat is altijd een beetje lastig te accepteren, maar het zal wel met debris te maken hebben. Zij vinden het ook niet fijn wat er vandaag is gebeurd, maar uiteindelijk verandert dat niks aan mijn wedstrijd. En niet alleen bij mij, maar ook bij Stroll. Enorm frustrerend."