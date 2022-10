Verstappen: "Team had mij voorlaatste ronde af moeten laten maken"

De kwalificatie in Singapore is zonder twijfel één van de mooiste in het huidige Formule 1-seizoen geweest. De opdrogende baan in Q3 maakte het een fraaie sessie, waarin alles draaide om op het juiste moment op de juiste plek zijn. Verstappen leek dat in de slotfase ook te zijn met twee snelle ronden achter elkaar. Beide ronden leken goed genoeg voor pole, maar aan het eind is P8 het resultaat. De eerste van beide vliegende ronden moest Verstappen van het team afbreken, waarna hij in de laatste ronde naar binnen werd gehaald. De reden laat zich raden: bij het afmaken van die poging en een ronde terug naar de pits had er niet genoeg brandstof in zijn RB18 gezeten voor het verplichte monster van de FIA. Diskwalificatie was dan het resultaat geweest.

Verstappen liet meteen bij het uitstappen al weten dat 'zoiets niet mag gebeuren', maar verwijst daarmee niet alleen naar de hoeveelheid brandstof. Als hij in het vierkantje zijn verhaal bij de schrijvende pers doet, geeft de wereldkampioen namelijk aan dat Red Bull gedurende de sessie al had moeten anticiperen. "Uiteindelijk hadden we gewoon te weinig brandstof in de auto zitten, zo simpel is het. We zijn verrast doordat we een extra ronde konden doen, zes in plaats van vijf. Maar goed, dat zie je volgens mij wel aankomen. Ik begrijp niet zo goed hoe ze dat hebben gemist. Met de kennis van nu hadden ze mij die voorlaatste af moeten laten maken. Maar ja, toen zeiden ze ook al tegen mij dat ik die af moest breken", laat Verstappen aan onder meer Motorsport.com weten.

"Ik moest die ronde afbreken om een gat te creëren voor de laatste ronde. Natuurlijk is dat ook allemaal een beetje getriggerd door het foutje van Pierre [Gasly]. Doordat ik erg dicht achter hem kwam, moest ik een gat laten voor die laatste poging. Maar dat is geen excuus. Ik kan zelf niet zien hoeveel brandstof er nog in de auto zit, maar we hebben alle sensoren van de wereld om deze dingen te bekijken. Dan is dit gewoon enorm frustrerend, zeker omdat de auto goed aanvoelde."

Beide pogingen waren goed genoeg voor pole

Als Red Bull hem de voorlaatste ronde wél had laten afmaken, was die poging ook goed genoeg geweest voor pole-position, zo doet Verstappen uit de doeken. "Ik zag het op mijn stuur. Ik was al twee seconden sneller dan mijn ronde daarvoor, dus dan mijn uiteindelijk snelste ronde van Q3 op papier. In die eerste ronde had ik alleen een heel groot moment in de laatste sector. Met die voorlaatste ronde was ik al twee seconden sneller nog voordat ik bij die bewuste bochten aankwam. Dus ja... Als ik op dat moment had geweten dat we te weinig brandstof in de auto hadden, dan was ik er natuurlijk voor gegaan en had ik die ronde afgemaakt."

Toen Verstappen eenmaal naar binnen moest, maakte hij zijn onvrede meteen duidelijk via de boordradio. "Ja, maar ik houd ook wel van de kritische aanpak die we onderling hebben. Als ik zelf iets verpruts, dan zeggen ze dat ook tegen mij. En andersom moet dat volgens mij ook zo zijn. Daarmee houden we elkaar scherp. We willen namelijk niet gewoon goed zijn, maar perfect." Op de vraag of Verstappen - die na de mediaverplichtingen overigens direct naar het hotel is gegaan - zijn onvrede ook intern nog duidelijk heeft gemaakt, luidt de reactie: "Nou, ik denk dat ze het na het zien van mijn gezicht al wel wisten en ook na wat ik via de boordradio zei..."