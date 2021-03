Verstappen jubelt na pole: "Kunnen nu ook leveren als het echt moet"

Verstappen deelde tijdens de vrije trainingen ook al met groot vertoon van macht de lakens uit en begon dus als uitgesproken favoriet aan de eerste kwalificatie van 2021. De hamvraag luidde wat Mercedes nog achter de hand zou hebben en of dat genoeg zou zijn om Verstappen van pole te houden. Het antwoord is nee gebleken. Verstappen topte de tijdenlijst al in Q1, was op de mediums iets langzamer dan Lewis Hamilton - maar wist op die compound wel gewoon Q3 te halen - en sloeg in de beslissende sessie toe.

Verstappen voerde de eerste runs van Q3 al aan, maar liet meteen weten dat er meer in het vat zat. In de slotfase bleek dat te kloppen. De Limburger verbeterde zichzelf en liet het Mercedes-duo ruim achter zich, een ongekende luxe voor de Red Bull-rijder. "Mijn eerste ronde in Q3 was inderdaad niet geweldig, ik wist dat er nog meer in zou zitten. Je weet natuurlijk nooit hoeveel. Maar de balans was goed, daardoor kon ik echt pushen", concludeert Verstappen meteen na afloop met een grote glimlach. "Gelukkig konden we leveren toen het echt moest."

Daarmee geeft Verstappen aan dat Red Bull de stijgende lijn van de wintertest heeft doorgetrokken naar momenten die er echt toe doen. "We hebben natuurlijk een hele goede testweek achter de rug. Dat biedt nooit garanties, maar toen we hier terugkwamen voor het raceweekend voelde het ook meteen weer fijn aan. De auto werkt gewoon goed en ik geniet er echt van om in deze auto te mogen rijden. Doordat de wind iedere sessie verandert is het niet makkelijk om de auto goed af te stellen, maar het ging allemaal prima in de kwalificatie. Ik ben natuurlijk heel erg blij met deze pole-position."

De vervolgvraag luidt of Red Bull tijdens de race ook de overhand heeft ten opzichte van Mercedes. "Het ziet er bij ons op zich wel goed uit. De auto doet wat we willen, zowel in lange als ook in korte runs. Ik kijk dan ook alvast uit naar morgen. We moeten nu vooral hopen dat we een probleemloze start hebben en een goede eerste ronde." De statistieken spreken alvast in het voordeel van Verstappen. In zes van de laatste acht F1-seizoenen is de poleman van het eerste raceweekend ook wereldkampioen geworden aan het eind van de rit. "Maar er bestaan geen garanties in deze sport. We moeten keihard blijven pushen, al is dit natuurlijk wel een goede start voor ons allemaal."

VIDEO: Een rondje onboard over het Bahrain International Circuit