Verstappen en Red Bull geven visitekaartje af met toptijd in F1-test

Nadat Sergio Perez in de ochtenduren de honneurs had waargenomen en Red Bull bovenaan de tijdenlijst had geposteerd, kreeg Max Verstappen de eervolle taak mee om de testdag in de RB18 af te sluiten. Net als bij Perez in de ochtenduren duurde het even voordat Verstappen, die net daarvoor de Nederlandse pers te woord had gestaan, zich met de doorontwikkelde bolide meldde. Red Bull heeft onder meer de vloer en de sidepods aangepast voor de laatste dag in Bahrein.

Die laatste dag heeft Verstappen net als vorig jaar bovenaan de tijdenlijst afgesloten en wel in stijl. Toen wist hij het Bahrain International Circuit te ronden in 1.28.960 met wat later zijn kampioensauto zou blijken. Door het nieuwe reglement gaat het anno 2022 bijna drie seconden langzamer, al moet dat de amusementswaarde alleen maar ten goede komen.

Red Bull kan met vertrouwen naar ouverture

In de eerste helft van de middagsessie ging Verstappen op de C3-compound, de mediums dus, naar 1.32.645. Het was de snelste tijd van de testweek en al een overtuigend visitekaartje van Red Bull. Het bleek echter nog lang niet genoeg, het energiedrankenmerk had nog veel meer in petto. In de slotfase kreeg Verstappen namelijk een setje van het allerzachtste Pirelli-rubber onder zijn RB18 gemonteerd, de C5-band, en ging hij er pas echt goed voor zitten. De Nederlander verloor eerst nog even de controle bij het opkomen van start-finish, met een 360 graden-spin tot gevolg, maar ging daarna pas los. Bij een volgende aanzet verliep het vlekkeloos. De wereldkampioen liet overal paarse sectortijden noteren en zag bij het passeren van start-finish een 1.31.973 op het bord verschijnen. Het was al afgetekend de snelste tijd, maar bleek nog ruim twee tienden sneller te kunnen.

Het totaalplaatje geeft aan dat Red Bull, dat zich tot vandaag nog niet echt met snelle tijden had beziggehouden, met veel vertrouwen naar het eerste raceweekend kan. Dat laatste valt ook te zeggen van Ferrari, dat met Charles Leclerc op P2 te vinden is. Het is zeven tienden langzamer dan Verstappen, maar wel de bevestiging van wat deze hele testweken al blijkt, zowel in Barcelona als ook in de woestijn: Ferrari lijkt op de weg terug. De Scuderia heeft in beide weken geen noemenswaardige problemen gekend en snelle ronden komen als het gewenst is makkelijk.

Nog altijd verstoppertje bij Mercedes?

Achter Verstappen en Leclerc completeert Alpine de top-drie, nadat Fernando Alonso in de laatste tien minuten tot binnen een seconde van Verstappen kwam. Daarachter volgde op P4 de eerste Mercedes van George Russell. In de paddock overheerst nog altijd het idee dat Toto Wolff en de zijnen absoluut niet achterste van de tong hebben laten zien, al bivakkeerde Mercedes vanmiddag niet meer helemaal in de achterhoede. Russell kreeg meermaals een setje softs ter beschikking in de slotfase en liet de klok stoppen op 1.32.759. Hij was daarmee een volle seconde langzamer dan Verstappen op exact dezelfde compound.

Valtteri Bottas is zeer verrassend op de vijfde stek terug te vinden, maar tekende wel voor één van de twee rode vlaggen op zaterdagmiddag. De Fin kwam met zijn Alfa Romeo stil te staan in bocht 8, hetgeen een vroegtijdig einde aan zijn snelle run bracht. De eerste rode vlag van de dag viel overigens toe te schrijven aan Mick Schumacher. De Duitser spinde bij het opkomen van start-finish - vergelijkbaar met Verstappen - en wist zijn Haas ternauwernood uit de muur te houden. Hij wist Haas wel op een hoopgevende achtste plek te posteren en dat team mag ter compensatie nog twee uur langer doorrijden.

Uitslag: Formule 1-test Bahrein, derde dag

Pos Coureur Team Tijd Verschil Ronden 1 Max Verstappen Red Bull 1:31.720 53 2 Charles Leclerc Ferrari 1:32.415 +0.695s 51 3 Fernando Alonso Alpine 1:32.698 +0.978s 122 4 George Russell Mercedes 1:32.759 +1.039s 71 5 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:32.985 +1.265s 68 6 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:33.002 +1.282s 57 7 Sergio Perez Red Bull 1:33.105 +1.385s 43 8 Mick Schumacher Haas 1:33.151 +1.431s 57 9 Lando Norris McLaren 1:33.191 +1.471s 90 10 Sebastian Vettel Aston Martin 1:33.821 +2.101s 81 11 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:33.959 +2.239s 82 12 Pierre Gasly AlphaTauri 1:34.865 +3.145s 91 13 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:34.905 +3.185s 68 14 Alexander Albon Williams 1:35.171 +3.451s 18 15 Nicholas Latifi Williams 1:35.634 +3.914s 124 16 Lance Stroll Aston Martin 1:36.029 +4.309s 53 17 Lewis Hamilton Mercedes 1:36.217 +4.497s 78 18 Kevin Magnussen Haas 1:38.616 +6.896s 38