Verstappen: RB18 heeft geen zwakke plek meer, high-downforce wel lastiger

Voor het eerst in zijn Formule 1-carrière heeft Max Verstappen vier Grands Prix op rij gewonnen. Met Paul Ricard, de Hungaroring, Spa-Francorchamps en Zandvoort gebeurde het op compleet uiteenlopende circuits. Het gebruikelijke patroon van dit jaar is dat Red Bull vooral een efficiënte auto heeft qua luchtweerstand waardoor het sterk is op rechte stukken, terwijl Ferrari terrein wint in (langzame) bochten en qua tractie. Dat laatste betekent dat Ferrari vooral op high-downforce circuits hoge ogen moet gooien. Spa-Francorchamps past aan de andere kant perfect bij de RB18, doordat die auto van nature weinig drag heeft en het team nog net genoeg downforce kon zetten om in de tweede sector snel te zijn. Het is precies de efficiëntie waar Verstappen over praat.

Op de Hungaroring en Zandvoort - twee banen die op papier juist goed bij Ferrari zouden passen - kwam Verstappen echter ook als triomfator uit de bus. Geeft dat aan dat de Red Bull-auto dankzij de doorontwikkeling geen zwakke plek meer heeft en dat Red Bull overal de overhand heeft? "We hebben geen grote zwakke plek meer inderdaad, maar op bepaalde circuits zijn we nog wel steeds beter dan op andere", laat Verstappen op de vraag van Motorsport.com weten. "We weten dat we het op high-downforce circuits moeilijker hebben om het maximale uit ons pakket te halen."

Vorig jaar moest Red Bull het juist van die banen hebben. De situatie is met andere woorden omgedraaid en daar is Verstappen best blij mee. "Als je naar het hele seizoen kijkt, dan zijn er meer banen die low- of medium-downforce zijn. Op die banen heb je meer aan efficiëntie en dit jaar hebben wij een hele efficiënte auto. Daarom kijken we erg uit naar Monza", geeft Verstappen aan dat de RB18 goed moet gaan op de Italiaanse snelheidstempel. Ook teambaas Christian Horner deelt die verwachting. "Monza is historisch gezien een lastige baan voor ons. Maar als ik zie hoe wij dit jaar op snelle circuits hebben gepresteerd, dan kijk ik best uit naar Monza."

Mercedes grootste uitdager richting einde van het seizoen?

Het totaalplaatje maakt samen met Verstappens eigen optredens en concurrenten die steken laten vallen dat de Nederlander een straatlengte voor staat in het WK. De wereldtitel lijkt Verstappen nu al niet meer te kunnen ontgaan, al denkt Helmut Marko dat er nog twee à drie zeges nodig zijn. "Nou ja, ik weet niet hoe goed het rekenwerk van Helmut is...", reageert Horner met een glimlach op die woorden. "Ik houd het liever bij het idee dat nog niks vaststaat totdat de titelstrijd mathematisch is beslist. Wij blijven voor iedere Grand Prix gewoon hetzelfde doen. Als je van die dagen hebt zoals de zondag in Zandvoort, dan komt het vanzelf goed met dat kampioenschap."

Ook met de records die Verstappen mogelijk kan oprapen, is Horner niet bezig. De Limburger staat momenteel op tien zeges en Michael Schumacher en Sebastian Vettel delen zoals bekend het record van meeste overwinningen per jaar: dertien. "Ik denk niet dat Max daar mee bezig is eerlijk gezegd. Hij wil gewoon iedere race winnen, dat is zijn voornaamste drijfveer. Hij is niet echt een man van statistieken of records, al vond hij het wel mooi om afgelopen weekend met de helm van Jos te rijden. Dit is namelijk de enige Grand Prix die met dat helmontwerp is gewonnen!", lacht Horner.

Voor die overwinning moest Verstappen niet zozeer met Ferrari afrekenen, maar wel met Mercedes - dat een betere race pace dan de Scuderia had. Wat zegt dat eigenlijk voor de races die komen, wordt Mercedes de voornaamste uitdager? "Dat verschilt van circuit tot circuit, denk ik. In Zandvoort was Mercedes de grootste uitdager, net als in Hongarije. Op dat type circuit hebben ze een snelle hele auto, waardoor ze in Singapore ook wel snel zullen zijn", voorspelt Horner. "Monza is alleen een compleet ander circuit. Ferrari kan daar in ieder geval op veel steun rekenen, al hoort daar ook de druk bij die wij in Zandvoort hadden."

