Dat Max Verstappen in het afgelopen Formule 1-seizoen enorm dominant was, dat staat als een paal boven water. Van de 22 races won hij er 19 en het wereldkampioenschap werd voor het derde jaar op rij binnengesleept. Hij verbrak en passant ook nog een aantal bijzondere records. Zo won Verstappen tien Grands Prix op rij en heeft hij het hoogste winstpercentage in een seizoen op zijn naam staan. De dominantie is ook de organisatie van de Laureus Awards opgevallen en zij hebben de Nederlander genomineerd voor wereldsportman van het jaar. Het is niet de eerste keer dat Verstappen zich tot de genomineerden mag rekenen. In 2022 en 2023 gebeurde dat namelijk ook al. Alleen bij de eerste nominatie won hij. Vorig jaar ging voetballer Lionel Messi met de prestigieuze award aan de haal.

De 26-jarige coureur krijgt echter wel concurrentie van andere sporters die een uitstekend 2023 achter de rug hebben. Messi staat opnieuw op het lijstje en collega-voetballer Erling Haaland maakt kans. Naast de voetballers kunnen ook de atleten Mondo Duplantis en Noah Lyles de titel pakken, alsmede toptennisser Novak Djokovic.

Naast Verstappen is ook zijn werkgever Red Bull Racing genomineerd. De renstal staat op het lijstje bij Team of the Year. Naast de negentien zeges van Verstappen wonnen zij met teamgenoot Sergio Perez er nog twee, waardoor er maar één keer geen Red Bull de Grand Prix wist te winnen. Zij moeten wel zien af te rekenen met de Duitse basketballers, het Europese Ryder Cup-team, voetbalclub Manchester City, het Spaanse vrouwenvoetbalelftal en het Zuid-Afrikaanse rugbyteam.

Laureus neemt F1 zeer serieus

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, maar gezien het verleden van de Laureus Awards is het niet ondenkbaar dat Verstappen en Red Bull de prijs winnen. Michael Schumacher, Sebastian Vettel en Lewis Hamilton werden allemaal minstens één keer sportman van het jaar. Bij de teams van het jaar prijken de namen van Renault, Brawn en Mercedes op het indrukwekkende lijstje.

Verstappen en Red Bull moeten nog wel even geduld hebben voordat ze weten of de prijzen hun kant op komen. Op 24 april worden de prijzen in Madrid uitgedeeld.