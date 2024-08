Na drie pole-positions op rij in Zandvoort moet Max Verstappen de Dutch Grand Prix van dit jaar als tweede aanvangen. De Red Bull-coureur gaf op het duinencircuit drieënhalve tienden toe op Lando Norris, maar wist wel de tweede McLaren van Oscar Piastri achter zich te houden. Verstappen heeft daarmee gemaximaliseerd, al wil hij logischerwijs meer. Gevraagd hoe goed zijn kwalificatieronde onder toeziend oog van het thuispubliek is geweest, laat Verstappen tijdens de persconferentie weten. "Ik weet het niet. Ik had een moment in de bochten 11 en 12, maar dat vat mijn kwalificatie eigenlijk ook wel meteen samen. In iedere run verloor ik in één of twee bochten veel tijd door de windvlagen."

Maximaliseren met P2

De harde wind is dit hele weekend al een factor van belang in Zandvoort en Verstappen heeft het idee dat de RB20 er bovengemiddeld gevoelig voor is, zeker in vergelijking met de snellere McLarens. " Onze auto was enorm gevoelig voor de wind en reageerde er nogal agressief op. Daardoor voelde iedere run die ik deed weer heel anders aan. Ik had elke ronde een andere balans in de auto en dat maakte het erg lastig. In Q3 was de eerste ronde nog niet zo slecht. Daarna probeerde ik meer te pushen, maar de auto was nogal snappy en gewoon enorm op de limiet." Het sluit naadloos aan bij wat Verstappen en Sergio Pérez voor de zomerstop ook al meermaals hebben laten weten: Red Bull komt niet alleen pure snelheid tekort, maar heeft ook een auto die nogal verraderlijk is voor de man achter het stuur.

Desondanks kan Verstappen goed leven met plekje op de eerste startrij. "Ik reed de hele kwalificatie buiten de top-vijf, alhoewel ik natuurlijk ook banden probeerde te sparen, omdat ik maar vier nieuwe setjes soft had voor de kwalificatie. Ik heb geen moment het gevoel gehad dat ik voor pole-position meedeed. Als je dan alsnog op de eerste rij mag staan, dan moet je gewoon tevreden zijn." Des te meer omdat de tweede plek best kansen biedt voor zondag, al wil Verstappen niet al te hard van stapel lopen. "Ik hoop het, maar als je naar het gat kijkt, dan wordt het lastig. Lando lijkt in algemene zin meer tevreden met de auto dan ik. Wij zijn meer all over the place [dan McLaren] met de balans van de auto. Misschien stabiliseert dat morgen iets, maar dat moeten we afwachten. In de race kan van alles gebeuren."

"Misschien kijk ik naar een ander raceweekend..."

Als wordt opgemerkt dat Norris net als Verstappen eerder dit jaar zijn kruit droog kon houden en richting de kwalificatie pas alles hoefde te geven, reageert de WK-leider: "Nou, dan heb ik waarschijnlijk naar een ander raceweekend zitten kijken..." Verstappen geeft ermee aan dat McLaren in zijn optiek sinds de eerste meters op vrijdag al de gedoodverfde favoriet is. "Ik doe gewoon mijn best en misschien streef ik naar iets wat momenteel niet haalbaar is voor ons. Ik push in ieder geval tot de limiet, net zoals iedereen."

De drievoudig wereldkampioen duidt logischerwijs op zijn ambitie om poles en overwinningen te pakken, maar weet dat Red Bull daar momenteel snelheid voor mist. Norris spreekt afsluitend ook tegen dat hij tot Q3 bewust verstoppertje heeft gespeeld. "Ik heb gewoon een goede ronde gereden op het moment dat het moest, maar ik heb voorafgaand aan de kwalificatie niets achter de hand gehouden. Ik heb vandaag geleverd op het moment dat het moest, maar ik had niets achter de hand."

Video: Norris pakt pole voor Dutch Grand Prix in Zandvoort