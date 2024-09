Max Verstappen reageert op verzoek FIA-baas om minder te vloeken

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft in een exclusief interview met Motorsport.com laten weten dat hij niet blij is met hoe vaak er boordradio’s op tv worden uitgezonden waarin gevloekt wordt. Hij zou graag daarom zien dat de coureurs wat meer op hun woorden zouden letten. Daarnaast zei hij dat de FIA een verzoek bij de Formule 1 heeft neergelegd om minder radioboodschappen met gevloek uit te zenden. Want ook al worden vloekwoorden met piepjes gecensureerd, het is doorgaans niet moeilijk te raden wat een rijder daadwerkelijk geroepen heeft.

“Iedereen vloekt”, reageert Max Verstappen, als Motorsport.com hem in de persconferentie vraagt naar het verzoek van de FIA-president om minder te vloeken. “Sommigen meer dan anderen. Het hangt ook een beetje af van welke taal je spreekt. Als je iemand gaat beledigen, dan is dat natuurlijk een ander verhaal.”

Ook in andere sporten wordt volgens de drievoudig wereldkampioen volop gevloekt, maar verschillen die op één belangrijk punt met de Formule 1. “In andere sporten loop je niet rond met een microfoon op”, aldus de Red Bull-coureur. “Maar ik denk dat in die andere sporten ook heel veel mensen heel veel vloeken, als ze vol adrenaline zitten. Alleen wordt dat niet opgepikt. Maar bij ons wordt alles uitgezonden, omdat het waarschijnlijk entertainment is. Zo krijgen de mensen die dingen te horen, waarna er over gesproken wordt op sociale media… En zo krijg je daar allemaal ellende van.”

Verstappen ziet een eenvoudige oplossing: “Ik denk dat het begint met het niet meer uitzenden van deze dingen. Want als je het niet uitzendt, dan komt niemand het te weten. Alleen het team.” En als het dan nog een probleem is, wordt het intern afgehandeld, aldus Verstappen. “Het is waarschijnlijk de wereld waarin we leven”, verzucht hij. “Mensen lijken in het algemeen iets gevoeliger te zijn voor dingen. Misschien dat de wereld een beetje aan het veranderen is. Maar voor mij begint het met het niet langer uitzenden van deze dingen, of dat je ervoor zorgt dat mensen het niet meer te horen krijgen. De mensen hebben tegenwoordig natuurlijk de mogelijkheid om de boordradio’s mee te luisteren. Dat zou je kunnen beperken of je zou die kunnen uitzenden met een kleine vertraging, zodat je het een en ander kunt censureren. Dat zou meer helpen dan de coureurs zeggen dat ze ermee moeten stoppen.”

Verstappen liet eerder in de persconferentie nog het Engelse F-woord vallen. “En dat is niet eens zo’n heel slecht woord, of wel? De auto deed het niet, de auto was f… Sorry voor mijn taalgebruik, maar kom op! Hoe oud zijn we? Vijf, zes? Zelfs de vijf- en zesjarigen die kijken, zullen op een zeker moment toch gaan vloeken. Ook als hun ouders dat niet goed vinden. Als ze ouder zijn en met hun vrienden lopen te ouwehoeren, dan zal er onherroepelijk worden gevloekt. Dus dit zal uiteindelijk niks veranderen.”