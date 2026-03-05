Max Verstappen reageert op oproep Sainz aan FIA: "Een beetje laat"

Na de in totaal negen testdagen die F1-teams hebben kunnen afwerken in Barcelona en Bahrein wacht in Australië de eerste echte krachtmeting. De teams en coureurs gaan het weekend dan ook met de nodige vraagtekens tegemoet als het gaat om de onderlinge verhoudingen. Max Verstappen durft ook nog niet te zeggen waar Red Bull staat, maar verwacht niet dat het team bovenaan zal staan.

"Ik ben heel blij met wat we in de wintertests hebben laten zien", benadrukt Verstappen in gesprek met onder meer Motorsport.com. "Het was een geweldig en trots moment voor iedereen, hoe dit project zo is samengekomen met de krachtbron en auto. Ik was echt positief verrast hoe alles aanvoelde."

"De regelwijzigingen waren heel complex voor iedereen, maar het gevoel in de auto en de beleving van de motor en auto was goed. Ik heb natuurlijk mijn zegje gedaan over de dingen die ik niet leuk vind [aan de regels], maar wat we binnen het team gedaan hebben, is echt heel goed. "

Max Verstappen weet nog niet zeker waar Red Bull staat, maar verwacht niet bovenaan te staan. Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Daar zijn we dus erg blij mee", voegt Verstappen toe. "Natuurlijk willen we, als we naar de prestaties kijken, iets sneller zijn – en eigenlijk wil iedereen natuurlijk altijd sneller zijn – maar op basis van wat we in Bahrein hebben geleerd, waren we in ieder geval niet de snelsten", meent de viervoudig F1-kampioen. "Maar ja, ik heb geen idee. We zullen gewoon moeten afwachten waar we hier staan."

Te laat

Vlak voor de mediasessie van Verstappen had Williams-coureur en voorzitter van coureursvakbond GPDA Carlos Sainz aangegeven dat de FIA dit jaar "flexibel" moet zijn als de nieuwe regels niet blijken te werken. Verstappen begrijpt die oproep zo vlak voor de start van het nieuwe seizoen niet helemaal.

"Ja, daar zijn we nu eigenlijk een beetje laat mee, toch?", reageert Verstappen op die oproep. "Er is ook zoveel geld geïnvesteerd in deze reglementen dat ze wel een tijdje zullen blijven bestaan. Je had dit kunnen zien aankomen. Dat dit nu ineens wordt aangekaart, is eigenlijk een beetje laat", oordeelt de 28-jarige Nederlander.

Een van de onderwerpen die al is aangekaart, is het fenomeen 'superclipping'. Coureurs kunnen op rechte stukken energie opslaan, zelfs als zij het gaspedaal volledig indrukken. Middels deze methode mogen zij echter maximaal 250 kilowatt aan vermogen opslaan, waar de MGU-K maximaal 350 kW kan opslaan. McLaren had al gesuggereerd dat het racen beter zou worden door deze limiet naar 350 kW te verhogen. Andere suggesties zijn om het algehele vermogen van de MGU-K tijdens races juist te verlagen naar 250 kW.

"Ik weet het niet", reageert Verstappen op die suggestie. "Het hangt ook enorm van de lay-out af. Je kunt het vermogen wel verminderen, maar dan worden de rondetijden ook langzamer. Het is lastig om te zeggen wat het beste is. Daarom denk ik dat ze ook willen zien hoe het hier gaat. Het is allemaal behoorlijk ingewikkeld."

Voor nu moeten de coureurs en teams de situatie accepteren zoals deze is, wat ook betekent dat er juist geprofiteerd kan worden als concurrenten hun zaken nog niet op orde hebben. Of dat ook kan werken als er een nadeel is in performance? "Ik denk dat het ervan afhangt hoe groot dat nadeel is, toch? Ik weet het niet."

"Zoals ik al zei, hebben we goed werk geleverd. Ik denk dat we de juiste dingen doen, maar of het op dit moment ook het beste is? Dat weten we niet", stelt Verstappen. "Het is voor iedereen nog een steile leercurve, zeker in de eerste races. Je komt altijd dingen tegen op cruciale momenten die je misschien niet had verwacht. Maar we hebben geprobeerd zoveel mogelijk scenario's af te dekken. In dat opzicht denk ik dat we het tot nu toe goed hebben gedaan, maar de rest is allemaal nog een beetje onduidelijk."