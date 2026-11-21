Formule 1 GP van Las Vegas

Max Verstappen reageert op Russell na Vegas-clash: "Nog nooit zo'n akkoord gezien"

Max Verstappen wil zijn tijd naar eigen zeggen helemaal niet verdoen aan het moment met George Russell tijdens de derde training voor de Grand Prix van Las Vegas.

Ronald Vording

Gepubliceerd: 21 nov 2026, 06:55

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Tijdens de laatste oefensessie voor de Formule 1 Grand Prix van Las Vegas kwamen Max Verstappen en George Russell elkaar maar weer eens tegen. De Nederlander passeerde de Mercedes-coureur, maar ging vervolgens langzamer voor hem rijden en veranderde volgens de stewards enkele keren van richting.

Russell dook vervolgens aan de binnenkant van de viervoudig wereldkampioen, waarna het in bocht 14 tot onderling contact kwam. Het leverde beide kemphanen een bezoekje aan de stewards op, al hebben die het afgedaan met een waarschuwing. Daar zitten, in tegenstelling tot een reprimande, helemaal geen gevolgen aan verbonden.

Toen Verstappen tijdens de persconferentie na afloop van de kwalificatie werd gevraagd naar het moment, wilde hij er weinig woorden aan vuil maken. Op de vraag wat er is gebeurd, reageerde Verstappen sec: “Niets. Er is niets gebeurd.”

Daarna is Russell in de media pen echter behoorlijk van leer getrokken over de Red Bull-rijder. Voor de camera van Sky Sports Italia liet Russell onder meer weten: “Ik ga niet zomaar accepteren dat iemand me op deze manier dwarszit en vervolgens rondloopt alsof hij groter en beter is dan alle anderen. Iemand moet tegen die gast opstaan.”

Verstappen kan er echter bijzonder weinig mee. Als Motorsport.com hem tijdens de Nederlandse mediasessie in Las Vegas naar de aanvaring vraagt, reageert Verstappen: “Ik wil mijn tijd daar niet eens aan verspillen, dat is het mij helemaal niet waard.”

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Jim Watson / AFP via Getty Images

Als wordt opgemerkt dat de stewards in het FIA-document wel spreken van een gentlemen’s agreement tijdens voorbereidingsronden, waarbij coureurs zouden worden geacht om hun positie vast te houden en elkaar niet te dwarsbomen, reageert Verstappen: “Ik heb nooit zo’n agreement gezien in mijn leven.”

De stewards hebben overigens ook laten weten dat ze de door Russell genoemde gentlemen’s agreement niet hebben laten meewegen in hun oordeel en dat er sec naar de acties van beide coureurs is gekeken. “De stewards hebben kennisgenomen van deze verklaringen, maar waren van mening dat dergelijke informele afspraken slechts van beperkt belang waren bij de beoordeling van het incident. Doorslaggevend waren de daadwerkelijke bewegingen van beide auto's en hun onderlinge posities.”

Het is extra saillant dat beide heren zaterdagavond de eerste startrij delen in Vegas door de gridstraf van Kimi Antonelli, maar Verstappen geeft aan na deze clash niet extra gebrand te zijn om Russell achter zich te houden. “Nee, daar haal ik mijn motivatie niet uit.”

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- Het Motorsport.com-team

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