Max Verstappen reageert op McLaren: "Dit zei ik in 2023 al, toen luisterde niemand"

Nadat Max Verstappen het nieuwe reglement vorige week "Formule E op steroïden" noemde, voegde hij meteen toe dat niet iedereen daar even blij mee zou zijn - vooral niet de mensen met een commercieel belang. Aan het begin van de tweede testweek vertelt de Limburger echter dat hij geen negatieve geluiden van hogerhand heeft gehoord en dat hij daar ook niet wakker van zou liggen. "Nee hoor, ik heb niks gehoord. En ik ben daar ook niet mee bezig geweest. Ik heb gewoon mijn eerlijke mening gegeven en volgens mij mag dat."

Verstappen deelt mening van McLaren over F1-starts niet

Verstappen vertelt dat hij achter de schermen wel bijval heeft gekregen van andere coureurs. "Ja, de meeste denken er net zo over." Als wordt opgemerkt dat er grofweg twee kampen lijken te zijn - aangezien Lando Norris juist aangaf de nieuwe regels wel te kunnen waarderen - lacht Verstappen: "Twee kampen? "Dat ene kamp is meer een kleine easy-up tentje, en de rest zit in een hele grote tent. Het is dus één klein kampje en een heel groot kamp. Ik ben misschien wat extremer in hoe ik het zeg, maar dat is ook omdat het mij niet veel uitmaakt. Sommigen zijn wat diplomatieker."

McLaren-teambaas Andrea Stella riep aan het einde van de eerste testweek op tot enkele veranderingen. Hij maakte zich vooral zorgen over drie punten: de startprocedure zonder MGU-H om de turbo te ondersteunen, gevaarlijke snelheidsverschillen door het liften, en inhalen dat (te) lastig gaat. Op de vraag van Motorsport.com of Verstappen het ermee eens is dat er aan deze drie dingen iets moet gebeuren, reageert hij:

"Die laatste twee dingen wel, maar dat zei ik in 2023 al. Dus ja, daar kun je nu wel mee komen, maar dat hadden ze misschien even wat eerder moeten bekijken, als team ook. Wat betreft de start, dat is gewoon de keuze die je maakt met de turbo. Daar hebben wij bewust een bepaalde keuze in gemaakt. En diegenen die daar problemen mee hebben, tja, die kunnen ook vanuit de pitstraat starten. Dan ben je uit de weg van iedereen en kun je zo meedoen", lacht Verstappen.

"In 2023 zei de FIA tegen mij dat het allemaal niet zou kloppen"

Waar Verstappen aangeeft dat hij de voornaamste pijnpunten in 2023 al heeft aangegeven, gaat dat terug naar een fragment uit de persconferentie in Oostenrijk - waar deze website Verstappen vroeg naar zijn eerste indrukken op basis van de vroege simulatorruns. De Red Bull-coureur waarschuwde destijds al voor terugschakelen op rechte stukken en vroegtijdig liften. "Toen ik dat in 2023 zei, kreeg ik natuurlijk meteen commentaar. Ze zeiden tegen mij 'nee hoor, dat klopt niet en dat is niet zo'. Maar nu blijkt dat het voor negentig procent toch wel zo is."

Het huidige beeld komt voor Verstappen dan ook niet als een verrassing. "Je zag het al aankomen. In de afgelopen jaren is er natuurlijk niet heel veel veranderd, alleen een paar kleine dingetjes qua hoe je die batterijen opbouwt en afbouwt. Maar ja, dit zag je natuurlijk al lang aankomen. Er zijn ook nog wel meerdere dingen. Met die vleugels open op rechte stukken, heeft iedereen een stuk minder drag en daardoor kun je moeilijker een slipstream pakken. En als die vleugels weer dichtklappen aan het einde van het rechte stuk, dan bottom je best wel hard uit. De downforce die dan ineens op de banden komt, beïnvloedt natuurlijk ook heel veel. Daar moet je allemaal rekening mee houden."

Ook al komen er nog kleine aanpassingen, volgens Verstappen zal het totaalpakket de komende jaren niet enorm veel beter worden. "Ja, omdat het concept misschien niet klopt en niet efficiënt genoeg is. Dat zal wel een beetje verbeteren, maar niet naar iets waarvan je denkt dat het dan opeens wel klopt. Tenzij je natuurlijk ineens de regels gaat aanpassen, maar ja, dat is niet aan mij." Gevraagd of dat laatste überhaupt mogelijk is, besluit Verstappen: "Alles kan. Als je het op veiligheid gooit, dan kan je heel veel dingen aanpassen. Maar of dat reëel is, weet ik niet. Ik heb er met niemand over gesproken."

De FIA heeft woensdag in een statement laten weten dat niet van plan te zijn. "Er is overeengekomen dat er geen onmiddellijke wijzigingen in de regelgeving nodig zijn, aangezien de eerste data en feedback nog onvolledig zijn. Voorbarige wijzigingen brengen het risico van verhoogde instabiliteit voorafgaand aan de eerste race met zich mee. Er zullen verdere evaluaties volgen zodra er meer data beschikbaar is."