Formule 1 GP van Brazilië
Max Verstappen reageert op Ferrari-clash: "Je hebt geen twee nummer 1-coureurs nodig"
Max Verstappen zou als teambaas naar eigen zeggen “nooit” voor twee eerste rijders kiezen. De Nederlander stelt dat een goede auto alles is wat er nodig is en dat een “fatsoenlijke nummer twee” in dat geval beter werkt.
Ronald Vording
Gepubliceerd: 12 nov 2026, 10:10
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Alhoewel teambaas Frederic Vasseur op donderdagavond in Sao Paulo heeft gesproken met Lewis Hamilton en Charles Leclerc om de lucht te klaren, was er voordien al bijzonder veel gezegd en geschreven over de onderlinge Ferrari-clash in Mexico.
Als Verstappen in Brazilië naar zijn mening wordt gevraagd, geeft de Nederlander aan dat hij het moment vooral als een gevolg van de line-up ziet. Met twee kapiteins op één schip kan zoiets nou eenmaal gebeuren, laat Verstappen voor de camera van Viaplay weten.
“Ja, als je één duidelijke nummer 1 had en een duidelijke nummer 2, dan waren ze gewoon als één en twee door die bocht gegaan en dan waren ze ook als één en twee gefinisht. Of misschien als eerste en derde, maar dat is ook prima. Dan scoor je als team nog altijd goede punten”, aldus Verstappen.
Het moment in Mexico hing volgens Leclerc voor een belangrijk deel met de lay-out van het Autodromo Hermanos Rodriguez samen, maar Verstappen ziet het vooral als de bevestiging van een filosofie die hij al langer hanteert – ook als hij vanuit het perspectief van teambaas denkt.
“Ik heb het al vaker geroepen. Mensen zijn het er heel vaak niet mee eens, maar als ik teambaas was – als ik mijn eigen team had – dan zou ik nooit twee nummer 1 coureurs aannemen, want dan krijg je dit. Dat is normaal. Eentje gaat niet toegeven aan de ander, want ze denken natuurlijk allebei dat ze kunnen winnen. Zo zit ik ook in elkaar. Dus als ik teambaas zou zijn, dan zou ik nooit twee nummer 1 coureurs pakken. Sommige mensen zijn het daar totaal niet mee eens, maar dat hoeft ook niet.”
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari
Photo by: Yuri Cortez / AFP via Getty Images
Als de vraag opkomt of Verstappen hier ook nadrukkelijk rekening mee houdt bij zijn eigen keuzes in de Formule 1 – bijvoorbeeld bij de keuze voor een team of nieuw contract – vervolgt de viervoudig wereldkampioen: “Soms heb je daar misschien ook geen keuze in, maar het maakt alles wel gecompliceerder [met twee eerste rijders].”
Verstappen is van mening dat een competitieve auto alles is wat hij nodig heeft en dat hij de klus vervolgens wel klaart. Dat maakte hij recent ook nog maar eens duidelijk door te verwijzen naar het F1-seizoen 2023, waarin zijn eigen puntentotaal zelfs volstond voor het constructeurskampioenschap.
“Als je een goede auto hebt, dan heb je dat ook niet per se nodig, twee nummer 1 coureurs. Gewoon een fatsoenlijke nummer 2. Het is in de historie van de Formule 1 ook altijd duidelijk gebleken dat zoiets gewoon prima werkt, zelfs voor jaren.”
Met die laatste woorden verwijst Verstappen niet alleen naar zijn eigen carrière, maar eveneens naar Lewis Hamilton, die met Valtteri Bottas in de meeste van zijn titeljaren bij Mercedes bijzonder weinig weerstand heeft gehad, of Michael Schumacher met Rubens Barrichello aan zijn zijde bij Ferrari.
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