Formule 1 GP van Brazilië

Max Verstappen reageert op Ferrari-clash: "Je hebt geen twee nummer 1-coureurs nodig"

Max Verstappen zou als teambaas naar eigen zeggen “nooit” voor twee eerste rijders kiezen. De Nederlander stelt dat een goede auto alles is wat er nodig is en dat een “fatsoenlijke nummer twee” in dat geval beter werkt.

Ronald Vording

Gepubliceerd: 12 nov 2026, 10:10

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Alhoewel teambaas Frederic Vasseur op donderdagavond in Sao Paulo heeft gesproken met Lewis Hamilton en Charles Leclerc om de lucht te klaren, was er voordien al bijzonder veel gezegd en geschreven over de onderlinge Ferrari-clash in Mexico.

Als Verstappen in Brazilië naar zijn mening wordt gevraagd, geeft de Nederlander aan dat hij het moment vooral als een gevolg van de line-up ziet. Met twee kapiteins op één schip kan zoiets nou eenmaal gebeuren, laat Verstappen voor de camera van Viaplay weten.

“Ja, als je één duidelijke nummer 1 had en een duidelijke nummer 2, dan waren ze gewoon als één en twee door die bocht gegaan en dan waren ze ook als één en twee gefinisht. Of misschien als eerste en derde, maar dat is ook prima. Dan scoor je als team nog altijd goede punten”, aldus Verstappen.

Het moment in Mexico hing volgens Leclerc voor een belangrijk deel met de lay-out van het Autodromo Hermanos Rodriguez samen, maar Verstappen ziet het vooral als de bevestiging van een filosofie die hij al langer hanteert – ook als hij vanuit het perspectief van teambaas denkt.

“Ik heb het al vaker geroepen. Mensen zijn het er heel vaak niet mee eens, maar als ik teambaas was – als ik mijn eigen team had – dan zou ik nooit twee nummer 1 coureurs aannemen, want dan krijg je dit. Dat is normaal. Eentje gaat niet toegeven aan de ander, want ze denken natuurlijk allebei dat ze kunnen winnen. Zo zit ik ook in elkaar. Dus als ik teambaas zou zijn, dan zou ik nooit twee nummer 1 coureurs pakken. Sommige mensen zijn het daar totaal niet mee eens, maar dat hoeft ook niet.”

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

Als de vraag opkomt of Verstappen hier ook nadrukkelijk rekening mee houdt bij zijn eigen keuzes in de Formule 1 – bijvoorbeeld bij de keuze voor een team of nieuw contract – vervolgt de viervoudig wereldkampioen: “Soms heb je daar misschien ook geen keuze in, maar het maakt alles wel gecompliceerder [met twee eerste rijders].”

Verstappen is van mening dat een competitieve auto alles is wat hij nodig heeft en dat hij de klus vervolgens wel klaart. Dat maakte hij recent ook nog maar eens duidelijk door te verwijzen naar het F1-seizoen 2023, waarin zijn eigen puntentotaal zelfs volstond voor het constructeurskampioenschap.

“Als je een goede auto hebt, dan heb je dat ook niet per se nodig, twee nummer 1 coureurs. Gewoon een fatsoenlijke nummer 2. Het is in de historie van de Formule 1 ook altijd duidelijk gebleken dat zoiets gewoon prima werkt, zelfs voor jaren.”

Met die laatste woorden verwijst Verstappen niet alleen naar zijn eigen carrière, maar eveneens naar Lewis Hamilton, die met Valtteri Bottas in de meeste van zijn titeljaren bij Mercedes bijzonder weinig weerstand heeft gehad, of Michael Schumacher met Rubens Barrichello aan zijn zijde bij Ferrari.

Lees ook:

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Max Verstappen reageert op Ferrari-clash: "Je hebt geen twee nummer 1-coureurs nodig"



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Brazilië



1 min



Max Verstappen reageert op Ferrari-clash: "Je hebt geen twee nummer 1-coureurs nodig"





IndyCar-seizoensreview 2026: Rahal Letterman Lanigan Racing



IndyCar



Indy IndyCar 15 u



IndyCar-seizoensreview 2026: Rahal Letterman Lanigan Racing





Toto Wolff blikt terug op titelloze Mercedes-jaren: ‘We waren geen complete losers’



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Brazilië



15 u



Toto Wolff blikt terug op titelloze Mercedes-jaren: ‘We waren geen complete losers’





Mercedes verklaart 'ongewoon' autogedrag achter kostbare spin Antonelli op Interlagos



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Brazilië



18 u



Mercedes verklaart 'ongewoon' autogedrag achter kostbare spin Antonelli op Interlagos

Vorig artikel Bruno Senna wil Kimi Antonelli in F1-auto van Ayrton Senna laten rijden

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Ronald Vording





Waarom Oscar Piastri heeft gebroken met Mark Webber en wat dat zegt over zijn F1-toekomst



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



2 d



Waarom Oscar Piastri heeft gebroken met Mark Webber en wat dat zegt over zijn F1-toekomst





Hoe Max Verstappen Red Bulls eigen simulatietools heeft verslagen met P2 in Brazilië



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



2 d



Hoe Max Verstappen Red Bulls eigen simulatietools heeft verslagen met P2 in Brazilië





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 6 d



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?

Meer van

Lewis Hamilton





Wat de GP van Brazilië liet zien over hoe F1 met regen omgaat



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



23 u



Wat de GP van Brazilië liet zien over hoe F1 met regen omgaat





F1-update: Verstappen ziet 'verschil van dag en nacht' in Brazilië, Lawson sneert richting Leclerc



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



2 d



F1-update: Verstappen ziet 'verschil van dag en nacht' in Brazilië, Lawson sneert richting Leclerc





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



9 d



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico

Meer van

Ferrari





F1-kalender 2026: GP op Imola van tafel, geen plan B bij escalatie oorlog



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



1 d



F1-kalender 2026: GP op Imola van tafel, geen plan B bij escalatie oorlog





FIA maakt laatste ADUO-resultaten van F1-seizoen 2026 bekend



Formule 1



Formule 1 1 d



FIA maakt laatste ADUO-resultaten van F1-seizoen 2026 bekend





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



19 d



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 6 d



Door Ronald Vording



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



9 d



Door Jake Boxall-Legge



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



10 d



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



12 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer