Max Verstappen deelt zijn eerste indruk van nieuwe F1-regels 2026

De FIA heeft voorafgaand aan de Grand Prix van Canada de Formule 1-plannen voor 2026 uit de doeken gedaan. Het is goed om te benadrukken dat dit formeel nog niet het definitieve, technische reglement is, maar vooral de richtlijnen waar dat technische reglement uiteindelijk op gebaseerd zal zijn. Teams benadrukken dat er voor het ratificeren van de gedetailleerde regels nog iets meer werk nodig is. Desondanks heeft de FIA wel alvast de richting aangegeven met onder meer actieve aerodynamica aan de voor- en achterkant, een zogenaamde 'Manuel Override Mode' (een soort push-to-pass als vervanging van DRS) en een minimumgewicht dat dertig kilogram lager ligt dan het huidige getal.

Niet meer terugschakelen op rechte stukken?

Max Verstappen heeft zich vorig jaar kritisch uitgelaten over de 2026-plannen door te laten weten dat het op basis van simulatortests 'niet de richting was die de Formule 1 op zou moeten'. Sindsdien is er gewerkt om de kaders aan te passen, waarna Verstappen zich in Montreal iets positiever toont. "Om eerlijk te zijn, sta ik nu een beetje in het midden. De nieuwe regels zijn nou eenmaal wat ze zijn en volgens mij hebben ze vooral met het motorreglement te maken. Toen ze de verdeling tussen elektrisch vermogen en de verbrandingsmotor fiftyfifty hebben gemaakt, realiseerden ze zich dat actieve aerodynamica nodig was om de luchtweerstand terug te brengen om tot een fatsoenlijke ronde te komen. Anders heb je op een gegeven moment geen vermogen meer uit de batterij, daar zijn ze zelf ook achter gekomen."

Dat laatste hangt samen met enkele alarmerende simulatortests, waarin Verstappen naar eigen zeggen moest terugschakelen op het rechte stuk van Monza. "Maar nu hebben ze de manier waarop je de energie gebruikt op rechte stukken een beetje veranderd. Daardoor denk ik dat we niet meer hoeven terug te schakelen op rechte stukken, al is de curve waarmee je de snelheid behaalt iets anders", laat Verstappen in Montreal na een vraag van Motorsport.com weten. "Ik denk dat er van iedereen nog iets meer simulaties nodig zijn om tot een goed begrip te komen. De actieve aerodynamica is vooral nodig om het probleem op rechte stukken aan te pakken. Als ze dat goed regelen, dan is het voor iedereen hetzelfde."

Naast actieve aerodynamica komt er ook een 'Manual Override Mode', waarin coureurs met een vermogensboost uit de MGU-K kunnen inhalen. Verstappen grapt over alle noviteiten: "Straks moeten we ook nog met bananenschillen gooien!" Hij verwijst ermee subtiel naar Mario Kart, al roept dat wel de serieuze vraag op of Verstappen vreest voor een reglement dat te gecompliceerd of zelfs te kunstmatig wordt: "Laten we hopen van niet, laat ik het zo zeggen. Ik hoop persoonlijk dat het niet die kant opgaat, al is het momenteel nog een vraagteken voor iedereen hoe de regels precies uitpakken. Het is nog een beetje werk in uitvoering en we hebben meer simulaties nodig. We zullen zien wat het wordt. Misschien word ik wel positief verrast als ik straks in de auto stap en denk ik 'o, dit voelt geweldig', maar ik weet het niet. Daardoor sta ik er nu een beetje neutraal in. Uiteindelijk moeten we rijden met wat we krijgen."

Verdere gewichtsbesparing nodig, maar 'wishful thinking'

Een belangrijk punt voor coureurs is het gewicht van de huidige auto's. Verstappen heeft de bolides meermaals te zwaar genoemd en die mening wordt gedeeld door veel van zijn collega's. Het minimumgewicht gaat in 2026 met dertig kilogram omlaag, al hebben meerdere teams laten weten dat het halen van dat streefgewicht een behoorlijke opgave wordt. "Zoals het op dit moment lijkt, gaat dat heel moeilijk worden", beaamt Verstappen. "Nu hebben sommige teams al een auto die te zwaar is, dus die boven het minimumgewicht zit. Ik weet dat de auto's iets kleiner worden, maar als teams die dertig kilo halen, dan praten we echt over het perfecte scenario van wat er mogelijk is."

Verstappen benadrukt dat er voor echt noemenswaardige stappen veel meer wenselijk is. "Dan moeten de auto's eigenlijk honderd à honderdvijftig kilo lichter worden", laat hij desgevraagd aan deze website weten. Dat laatste is met 18 inch wielen en vooral de hybride motoren echter niet haalbaar. "Het is absoluut niet mogelijk met hoe de dingen nu zijn. Dat heeft vooral met de motor te maken. De batterij is momenteel erg groot, zowel lang als breed, waardoor zoiets wishful thinking is. Maar zo'n gewichtsbesparing hebben we eigenlijk wel nodig om de auto's weer wendbaarder en ook wat leuker te maken. Door de veiligheid is er ook veel gewicht bij gekomen, al ben ik ervan overtuigd dat het wel anders kan. Het hangt er alleen vanaf hoe je de reglementen schrijft", sluit Verstappen af.

