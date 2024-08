Max Verstappen grapt na vraag over uitspraken Toto Wolff: "Welke meeting?"

Tijdens het eerste Formule 1-weekend na de zomerstop gaat het niet alleen over de baanactie in Zandvoort. Een voornaam gespreksonderwerp is wat Toto Wolff tijdens een extra mediasessie met een select groepje Nederlandse media heeft laten weten. De Oostenrijker sprak open over zijn hoop om Max Verstappen naar het team te halen en versprak zich eveneens over Kimi Antonelli, die het zitje van Lewis Hamilton volgend jaar mag vullen. Over Verstappen liet Wolff in de Mercedes-hospitality aan onder meer Motorsport.com weten: "Ik wilde niet opgeven. De kans was niet nul. Tijdens de zomerstop zijn we alleen tot de conclusie gekomen dat het geen zin zou hebben om te wachten op iets wat toch niet zou gebeuren richting 2025. We hebben gezegd 'laten we gewoon doorgaan met onze job, Max bij Red Bull en wij hier bij Mercedes met onze eigen rijderskeuze'. Dat was de gezamenlijke conclusie."

Het zijn woorden die Max Verstappen logischerwijs ook worden voorgelegd tijdens de persconferentie na afloop van de kwalificatie. De WK-leider reageert er in eerste instantie ontwijkend op: "Welke meeting? Dat kan ik me niet herinneren." Het levert gelach in de zaal op, waarna Verstappen erkent dat hij het geen probleem vindt dat Wolff zo openhartig over Mercedes' rijdersoverwegingen heeft gesproken. "Iedereen mag zeggen wat hij of zij wil. Ik kan erg goed overweg met Toto en hij is gewoon heel erg open over wat er binnen het team speelt, ook qua rijderskeuze en dat soort dingen. Daar is helemaal niks mis mee. Tegelijkertijd moet ik me gewoon op mijn eigen werk richten, er is namelijk nog genoeg te doen", duidt hij op het feit dat Red Bull Racing momenteel snelheid tekortkomt. "Daar ligt onze focus volledig op."

Wolff hint op aankondiging tijdens F1-weekend Monza

Wolff kan inmiddels lachen om zijn eigen uitspraken en wat die teweeg hebben gebracht in de paddock. Gevraagd door Viaplay of de Mercedes-voorman eerst zijn eigen memo had moeten lezen alvorens de naam van Antonelli te noemen, lacht Wolff: "Het is allemaal strategie! Ik ga nog even goede redenen verzinnen voor de dingen die ik heb gezegd. Ik heb iets gezegd wat misschien verkeerd is. Volgende week komen we pas met een aankondiging, dus misschien volgt er een verrassing." Door volgende week te noemen, lijkt Wolff met een nieuwe 'verspreking' uit de doeken te doen dat de formele aankondiging in Monza volgt, hetgeen ook logisch zou zijn gezien de nationaliteit van Antonelli. Gevraagd of Italië ideaal is voor een aankondiging, lacht Wolff: "Het is een mooie plek, erg mooi zelfs. Ik houd van de mensen daar en volgende week zullen we zien of we volop van het moment gaan genieten..."