Max Verstappen reageert op McLaren: "Piastri dichter bij Norris dan Norris bij mij"

Waar het in Monza nog veelvuldig over de zogenaamde 'papaya rules' is gegaan bij McLaren, heeft de teamleiding met Andrea Stella en Zak Brown inmiddels besloten om Lando Norris prioriteit te geven. Volgens laatstgenoemde betekent dat in de praktijk niet dat Oscar Piastri te pas en te onpas voor hem aan de kant moet en en ook niet dat Piastri race-overwinningen moet opgeven, al wist de Aussie tijdens de mediadag nog niet zo goed wat het dan wel te betekenen had. McLaren wil in ieder geval alles uit de kast halen om een gooi naar beide wereldtitels te doen en de bal primair bij Norris neerleggen. Het besluit komt nadat Piastri Norris in Monza verschalkte met een prachtige inhaalactie buitenom in de eerste ronde. De jonge Australiër kreeg de handen - in ieder geval buiten Groot-Brittannië - op elkaar, maar McLaren wil dergelijk positieverlies voor Norris en het gehele team in de toekomst voorkomen.

Als Max Verstappen in de Red Bull-hospitality de vraag krijgt of hij teleurgesteld is in het besluit van McLaren om nu volle bak op Norris in te zetten, haalt de WK-leider zijn schouders op. "Ik ben niet teleurgesteld en uiteindelijk kunnen ze doen wat ze zelf willen. Het is niet mijn probleem, ik heb op dit moment hele andere zorgen, dus om eerlijk te zijn ben ik er niet echt mee bezig." Desondanks verplaatst Verstappen zich wel even in de positie van Piastri en snapt hij dat het besluit lastig te slikken is. "Als je naar Oscar kijkt, dan staat Oscar in het kampioenschap dichter bij Lando dan dat Lando bij mij staat. Maar ja, dat is iets waar zij mee om moeten gaan en niet ik." In het kampioenschap geeft Norris 62 punten toe op Verstappen, terwijl Piastri 44 stuks achter zijn meer ervaren teamgenoot staat.

Met name in de Britse pers is de voorbije maanden veelvuldig opgeroepen tot het eerder hanteren van teamorders. Verstappen vindt het echter niet verrassend dat McLaren heeft gewacht en beide coureurs in ieder geval tot dit moment gelijke kansen heeft geboden. "Nee, ik ben niet verrast dat het niet eerder is gebeurd, want er heeft nooit veel verschil tussen beide coureurs in het kampioenschap gezeten. En als je het vanuit Oscar bekijkt, dan kwam hij daar als een 'nummer één-coureur' binnen. Dat waren ze namelijk allebei. Ik denk ook niet dat Oscar het type coureur is dat je als tweede rijder moet aanduiden."