Max Verstappen reageert op geruchten, wat betekent vertrek Wheatley voor Red Bull?

Max Verstappen heeft de voorbije drie edities van de Dutch Grand Prix gewonnen, maar erkent dat de editie van 2024 de lastigste tot dusver kan worden in Zandvoort. Red Bull Racing beschikt niet meer over de snelste auto van het veld en dus was het volgens Verstappen tijd voor een grondige evaluatie van de RB20 in de zomerstop. Die evaluatie is er ook gekomen, waarna Verstappen spreekt van enkele 'ideeën' om de auto te verbeteren voor de toekomst. Over het asymmetrische remmen - waar het tijdens de zomerstop veel over ging en waarvoor het reglement is aangescherpt - was Verstappen in Zandvoort kort maar krachtig: Red Bull heeft zo'n systeem niet en volgens hem ook niet gehad. Laurens Stade en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net als het aanblijven van Sergio Pérez, de impact die het aanstaande vertrek van Jonathan Wheatley kan hebben, de gebroken rib van Oscar Piastri en de verwachtingen bij Mercedes en McLaren, en de wind aan de Nederlandse kust.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!