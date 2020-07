Verstappen tevreden met progressie: "Veel beter dan vorige week"

Verstappen begon het F1-seizoen in Oostenrijk met een DNF en zodoende met een valste start. De kritiek op Red Bull Racing - over vermeende loze beloften - zwengelde aan, maar in een sessie met Nederlandse journalisten beet Verstappen al fel van zich af. Volgens hem is de potentie wel degelijk aanwezig, maar ging het tijdens de ouverture mis door 'wat kleine dingetjes'. Het vertrouwen in een beter weekend was groot en op vrijdag voegde Verstappen de daad gedeeltelijk bij het woord met een gedegen start.

De Nederlander kende beduidend minder problemen dan vorige week en is aan het eind van deze dag bovenaan de tijdenlijst te vinden. Met allerlei onheilspellende weersverwachtingen en berichten over het wellicht afgelasten van de kwalificatie kan dit wel eens belangrijk blijken. Mocht de kwalificatie helemaal geen doorgang kunnen vinden, dan wordt de uitslag van deze tweede training namelijk gebruikt om de grid op te maken. "Voorlopig sta ik op pole", lacht Verstappen dan ook in gesprek met Sky Sports F1. Om daarna iets serieuzer te vervolgen. "Laten we eerst maar eens kijken of we morgen de kwalificatie kunnen doen. En als dat niet zo blijkt te zijn, dan denk ik dat de kwalificatie alsnog op zondagochtend wordt gehouden."

Los van dergelijke bespiegelingen is Verstappen wel tevreden, vooral met de door Red Bull geboekte progressie. "Het gevoel was ditmaal veel beter dan vorige week vrijdag. Toen was ik niet echt blij, maar we hebben intussen veel geleerd. We hebben geprobeerd om de problemen van vorige week op te lossen en voorlopig lijkt de door ons gekozen richting de juiste. De balans voelt beter aan, in dat opzicht hebben we zeker een stap gezet", telt de Limburger zegeningen. "Of dit goed genoeg is om zondag te kunnen winnen? Nou ja, dat weet ik nog niet, dat zullen we zondag wel zien. Maar deze dag is in ieder geval een stuk beter verlopen dan vorige week. Normaal gesproken is onze 'race pace' ook iets beter dan de snelheid in de kwalificatie, al mogen we ditmaal ook niet klagen als het over één vliegende ronde gaat."

Met medewerking van Giacomo Rauli