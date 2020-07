Verstappen na moeizame vrijdag: "Hebben veel werk aan de winkel"

De Hongaarse Grand Prix beloofde op voorhand al een zeer interessante krachtmeting te worden voor de formatie uit Milton Keynes. Op de snelle Red Bull Ring stond er geen maat op de dominante Mercedes(-motor), maar op een 'high downforce' circuit als de Hungaroring is dat vermogen net iets minder van belang. Het zou wellicht kansen kunnen bieden aan Red Bull, maar Verstappen gaf op donderdag al aan zich absoluut niet rijk te rekenen.

De Nederlander wilde de verwachtingen niet 'hypen' door allerlei mooie verhalen op te hangen en vrijdagochtend bleek wel waarom: terwijl Red Bull worstelde in Hongarije, maakte Mercedes andermaal een ijzersterke indruk. "De eerste training verliep niet echt goed voor ons. We hebben in ieder geval voldoende stof om goed te analyseren", sprak Verstappen meteen na afloop van beide trainingssessies tegen Sky Sports F1. "Het was voor ons jammer dat de tweede training op deze manier in het water viel, anders hadden we alvast wat dingen kunnen proberen. Maar goed: we hebben al met al nog veel werk aan de winkel."

Net als tijdens het eerste weekend in Spielberg klaagt Verstappen over de balans in zijn auto, de RB16 blijkt in dat opzicht niet het makkelijkste wapentuig. "Het gaat gewoon om de algehele balans in onze auto. Daar moeten we goed naar kijken", vervolgt de polesitter van vorig jaar. "Ik ben momenteel niet blij met hoe het gaat, maar gelukkig hebben we nog een hele avond voor de boeg. We zullen enkele veranderingen doorvoeren en we hopen het morgen beter te doen." Voor die zaterdag houdt Verstappen trouwens opnieuw rekening met hemelwater en wisselvallige weersomstandigheden. "Het lijkt iedere dag een beetje zoals vandaag te worden. Het ligt er natuurlijk nog wel aan hoe hard het gaat regenen, maar we kunnen iedere dag wel op wat neerslag rekenen."

Albon: "Red Bull-auto is onvoorspelbaar voor de coureur"

Teamgenoot Alexander Albon deelt de analyse van Verstappen. Ook hij worstelde met de balans van zijn auto en ook hij kijkt ontevreden terug op de vrijdagse actie. Volgens de Britse Thai is de 2020-creatie van zijn team soms lastig in te schatten qua wegligging. "Het gaat bovenal om de voorspelbaarheid van deze auto, dus wat de auto in bepaalde situaties gaat doen. Dat geldt niet voor één specifieke bocht, maar gewoon overal een beetje. De auto doet in dat opzicht nog niet helemaal wat we als coureurs graag willen, daar moeten we goed naar kijken."

Met medewerking van Oleg Karpov