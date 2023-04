Verstappen: Middensector verschrikkelijk, maar snelheid is er wel bij Red Bull

Na de kwalificatie van vrijdagmiddag mochten coureurs op zaterdagochtend meteen weer aan de bak in een extra kwalificatie, ditmaal voor de sprint. Het was een nieuwe ervaring voor velen: na het ontbijt meteen leveren over één vliegende ronde, zonder eerst een training hebben om erin te komen. Het eerste slachtoffer van deze opzet luisterde naar de naam Logan Sargeant. Alhoewel de Amerikaanse Williams-rijder SQ2 wist te halen, kon hij door een stevige impact in bocht 15 zelf niet meer deelnemen. Op het moment van de klap was Max Verstappen met een tweede tijd al veilig, waarna hij in het tweede gedeelte de toptijd zou klokken en de laatste run zelfs kon overslaan.

Voor de beslissende sessie moesten alle coureurs de mediums verplicht inruilen voor softs en kregen ze slechts acht minuten om te alles uit de auto te halen. Coureurs verwachtten op voorhand al dat het met de zachte band vooral op de eerste vliegende ronde zou aankomen en daarin begon Verstappen behoorlijk te glijden in de tweede sector. "Ik verloor alle grip aan de achterkant in de middensector", liet de wereldkampioen ook al via de boordradio weten. In de laatste ronde verbeterde hij zichzelf weliswaar, maar dat bleek niet genoeg om Charles Leclerc en Sergio Perez het leven zuur te maken. Verstappen moet de sprintrace derhalve als derde beginnen.

"Alles ging op zich vrij goed in de eerste twee delen en we hadden de snelheid ook wel goed te pakken", blikt Verstappen meteen na de sprintkwalificatie terug. "Maar ja, in Q3 had ik tijdens mijn eerste ronde een groot moment van overstuur in de bochten vijf en zes. Daarna had ik nog weer een momentje in bocht zeven, vooral doordat de banden veel te heet waren. In de ronde waarin de banden de meeste grip bieden, had ik een verschrikkelijke tweede sector. Dat was natuurlijk niet geweldig, al kon ik daarna nog wel een snellere tweede ronde rijden. Dat lukte niet veel andere teams, waardoor de snelheid er bij ons op zich wel is."

De derde startplek is niet ideaal voor de sprintrace, al denkt Verstappen dat er zaterdagmiddag nog genoeg kan gebeuren. "Als je kijkt naar de banden en ook naar deze hitte, dan zal de sprintrace niet zomaar rechttoe rechtaan verlopen. Op sommige banen kun je in een sprintrace gewoon wegrijden, maar ik denk dat bandenmanagement hier ook nog wel een rol gaat spelen. In dat opzicht is er nog van alles mogelijk." De Limburger blijft erbij dat Red Bull in de races een betere indruk zou moeten maken dan over één ronde. "In die eerste ronde, waarin de banden op hun best waren, had ik zoals gezegd een verschrikkelijke middensector. Dat verklaart het gat in deze kwalificatie meteen. Maar ik maak me geen zorgen. Ik denk dat we in de race nog steeds wel een auto hebben waarmee we het gevecht aan kunnen gaan."

Video: De momentjes van Max Verstappen aan het begin van SQ3