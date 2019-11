Verstappen genoot van gevecht met Hamilton op weg naar achtste F1-zege

“De start was goed genoeg, dus daar was ik wel blij mee”, blikte Verstappen in de persconferentie terug op de gewonnen race. “Vervolgens zag het er tijdens de eerste stint allemaal vrij goed uit, maar tegen het einde van die stint begonnen mijn banden minder te worden en kwam ik in verkeer terecht. Net op het moment dat ik de Williams-auto’s tegenkwam, ging Hamilton naar de pits, dus dat was niet zo prettig. Ik deed daarna mijn pitstop en werd vervolgens bijna in de muur gedrukt door Robert [Kubica].”

Verstappen moest in de remmen om een botsing met de Pool te voorkomen. Op de vraag of dit moment hem veel tijd heeft gekost, antwoordde de coureur van Red Bull Racing: “Ja, ik kwam bijna in de anti-stall terecht. Het was echt heel close.” Verstappen kwam vervolgens achter Hamilton terug de baan op. “Gelukkig voor mij kwam Lewis tijdens mijn outlap in de tweede sector klem te zitten achter Charles [Leclerc]”, vertelde de Limburger verder. Hamilton ging de Monegask pas aan het einde van de ronde voorbij, Verstappen volgde gelijk daarna. Verstappen: “Ik reed naar ze toe en kon Charles bij de twaalfde bocht inhalen, waarna ik meteen een slipstream kon pakken bij Lewis én ook nog DRS had. Op vol vermogen en met de achtervleugel open, kon ik Lewis bij de eerste bocht passeren.”

“Gedurende de rest van die stint wist ik vrij goed voor de banden te zorgen. Ik was daarna weer aan het wachten op wat Mercedes ging doen. Gelukkig hadden we dit keer echter een voorsprong die groot genoeg was om zonder problemen een ronde langer door te gaan”, aldus Verstappen. “De jongens hebben vervolgens een goede pitstop afgeleverd. Volgens mij duurde die maar 1,9 seconde, dus dat was fantastisch. Op de medium band was Lewis daarna hard aan het pushen. Op die compound waren we vrij aan elkaar gewaagd. Ik denk dat als er geen safety car was geweest, we een mooi gevecht zouden hebben gehad aan het einde.”

De wedstrijd kende in de slotfase echter niet nog één, maar twee safety car-situaties. “Het team deed het erg goed door mij opnieuw naar binnen te halen voor zachte banden toen de safety car voor de eerste keer naar buiten kwam. Op dat moment twijfelde ik of dat wel goed zou uitpakken voor me, ik was daar niet zo zeker van”, gaf Verstappen toe dat hij zich even zorgen maakte. “Maar meteen bij de herstart had ik een goede ‘tow’ bij Lewis te pakken, waardoor ik hem aan de buitenkant voorbij kon gaan. We hadden een goed gevecht bij de eerste bocht en daarna ook bij vierde bocht. Maar vervolgens kon je zien dat ik erg in het voordeel was met de banden, en vanaf dat moment kon ik aan de leiding blijven en de race controleren.”

Verstappen liet weten erg genoten te hebben van zijn strijd met Hamilton, die in de slotfase nog botste met Alexander Albon en daarvoor een tijdstraf van vijf seconden kreeg. “Het was leuk", vond Verstappen, die dankzij zijn zege derde staat in de WK-stand. "Het geeft altijd meer bevrediging als je met de wereldkampioen aan het vechten bent dan wanneer je met iemand om de tiende plaats of iets dergelijks knokt. Ik denk dat het een goed gevecht was. We gaven elkaar net genoeg ruimte, dus het was cool.” Bij de laatste herstart liet Verstappen de zege niet meer in gevaar komen door vroeg op het gas te gaan. “Dat was zoals ik het voor ogen had, dat pakte dus goed uit. Ik had vervolgens meteen een gaatje, dus dat was mooi.”