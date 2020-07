Verstappen derde in kwalificatie: "Blij met alternatieve strategie"

Na driemaal een één-tweetje in de vrije trainingen begon Mercedes natuurlijk als torenhoge favoriet aan de kwalificatie op de Red Bull Ring. Verstappen kon in het eerste bedrijf de tijdenlijst nog wel aanvoeren, maar moest daarna toezien hoe Mercedes een tandje bijzette. In het tweede bedrijf bleek Verstappen nog wel als enige coureur in staat om Q3 te halen op een hardere compound, maar in Q3 viel er niets tegen de zwarte Mercedes-bolides te beginnen. Verstappen strandde uiteindelijk op een halve seconde, goed voor P3.

Zondag warmer in Oostenrijk: kansen voor Red Bull?

Meer zat er simpelweg niet in, zo moest ook de hoofdrolspeler meteen na afloop toegeven tijdens de gridinterviews. "Ik ben best tevreden met deze P3 en ook met het feit dat we morgen als enige op andere banden kunnen starten", duidt hij op het gebruik van de mediums in Q2. "Het wordt morgen ook een stuk warmer dan vandaag, dus hopelijk werkt dat in ons voordeel." Het is wellicht een klein aanknopingspuntje in de gehoopte strijd met Mercedes. Het Zuid-Duitse merk worstelde vorig jaar in de Oostenrijkse hitte, al lijkt de formatie van Toto Wolff opnieuw een grote stap te hebben gezet.

"Mercedes zat vandaag duidelijk op een ander niveau, jammer genoeg. Maar laten we zien wat we morgen kunnen doen." In dat opzicht blijft Verstappen best hoopvol gestemd. "Vorig jaar stonden we in de kwalificatie ook niet helemaal vooraan. Ik verwacht dat we dit jaar opnieuw iets sterker zullen zijn in de race. Ik ben zoals gezegd de enige coureur uit de top-tien die op andere banden start, dus ik kijk ernaar uit om te zien wat we met die strategie kunnen doen. We hebben niets te verliezen, dus ik ga er alles aan doen om het de Mercedes-mannen zo moeilijk mogelijk te maken."