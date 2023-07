De combinatie van typisch Spa-weer en het sprintformat stelde teams voor uitdagingen tijdens het raceweekend in de Belgische Ardennen. Zo kregen alle formaties voorafgaand aan de vrijdagse kwalificatie al te maken met parc fermé en hadden ze dus slechts één uurtje om de afstelling te bepalen. Dat uurtje maakte de teams ook niet veel wijzer, vooral niet doordat de omstandigheden toen nogal slecht waren en de sessie na een crash van Logan Sargeant werd onderbroken.

Het maakte de kwalificatie voor iedereen een sprong in het diepe. Voorafgaand aan die sessie wist Verstappen overigens al dat hij de hoofdrace zondag in het beste geval als zesde zou starten. De Nederlander gaat vijf plekken achteruit op de startopstelling doordat hij dit weekend de vijfde versnellingsbak van het jaar pakt, waar er initieel vier in de pool zijn toegestaan door de FIA. Het hangt samen met het defect in Jeddah en Spa is simpelweg de beste plek om een tactische wissel door te voeren en de pool weer op niveau te brengen.

Excuses voor Lambiase na boordradio's in Q2

Tijdens de kwalificatie overleefde de tweevoudig wereldkampioen Q1 als tweede op intermediates en in het tweede gedeelte volgde de overstap naar slicks. Verstappen ontsnapte daarin aan een vroegtijdige eliminatie door als tiende door te gaan. "Maar ik geef er nu even geen fuck om dat ik als tiende door ben, het gaat om de uitvoering." Gianpiero Lambiase reageerde met de vraag wat Verstappen ervan had gevonden als hij de laatste ronde zonder opgeladen batterij moest afwerken en als de baan dan twee seconden sneller zou blijken. Ook bood hij aan dat Verstappen zelf het runplan voor Q3 zou opstellen. In dat beslissende gedeelte van de kwalificatie begon de WK-leider met een tweede tijd achter Charles Leclerc. In de slotminuten ging iedereen er nog eens goed voor zitten en bracht Verstappen een 1.46.168 op de klokken. Het bleek ruimschoots genoeg voor P1, bijna negen tienden sneller dan de voltallige concurrentie.

Meteen na afloop bood Verstappen al zijn excuses aan voor de boordradio's aan het eind van Q2. "Gelukkig ging Q3 heel erg goed. En sorry GP dat ik eind het eind van Q2 zo was", liet de Limburger meteen na de kwalificatie weten. "Het was erg close in Q2. De omstandigheden waren natuurlijk lastig en de baan droogde snel op. In mijn laatste ronde van Q2 had ik niet echt het vertrouwen om meer te pushen en had ik geluk op P10 te blijven staan. In Q3 wist ik dat ik twee bandensets had en iets meer kon riskeren. Dat heb ik tijdens die laatste ronde ook gedaan. Ik weet dat ik zondag achteruit moet door de gridstraf, maar dit was in ieder geval het beste dat ik vandaag kon doen."

De laatste ronde van Verstappen is het terugkijken in ieder geval meer dan waard. "Sector 2 was nog altijd een beetje nat en daar was eigenlijk nog maar één droge lijn. In sommige bochten moest je ook een andere lijn kiezen dan normaal in het droge. Het ging gewoon om vertrouwen en risico nemen. We weten dat de auto snel zou zijn en gelukkig hebben we dat ook in deze omstandigheden kunnen laten zien." Verstappen weet dat hij zondag vijf mensen moet inhalen voor een nieuwe zege, al hoeft dat niet onoverkomelijk te zijn. "Vorig jaar had ik hier meer gridstraffen en kon ik ook nog winnen", duidt hij op starten vanaf P14. "Winnen is natuurlijk het doel op zondag, al moeten we eerst afwachten wat we morgen gaan doen en wat de sprintrace brengt."

Video: Verstappen met uitstekende ronde naar snelste tijd in Q3