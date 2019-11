Verstappen tevreden na P3: "Beter dan voorgaande jaren"

Verstappen is tevreden over hoe de kwalificatie bij hem is verlopen. De Nederlander had niet verwacht dat een derde plaats mogelijk zou zijn, zo vertelde hij na afloop op de startopstelling. "Dat we zo competitief kunnen zijn tijdens de kwalificatie op deze baan is denk ik een goed teken", zei Verstappen. Uiteindelijk liep hij de pole op slechts 0.067 seconde mis. Toch stond hij met een blij gezicht naast de auto. "De kwalificatie was nou eenmaal heel close."

Over de race was Verstappen nog niet al te hoopvol. "We zullen zien hoe het gaat", sprak de Limburger nuchter. Wel gaf hij toe dat het resultaat in de kwalificatie in principe een goed voorteken is voor de wedstrijd. "Normaal gezien hebben we een goede auto voor de wedstrijd. Ik denk dat we hier in de kwalificatie al veel beter waren dan in voorgaande jaren, dus dat scheelt ook een hoop voor morgen."