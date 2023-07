Max Verstappen over boordradio's Lambiase: "Ben ook langzamer gaan rijden"

Max Verstappen kende tot aan de zondagmiddag ook al een prima verloop van het Formule 1-weekend in de Belgische Ardennen. De Red Bull-coureur sloot beide kwalificaties van het sprintweekend als snelste man af, al mocht hij niet tweemaal vanaf pole-position vertrekken. Door een tactische versnellingsbakwissel ging de tweevoudig wereldkampioen vijf plekken achteruit voorafgaand aan de hoofdrace op zondag, al is dat geen enkel probleem gebleken. Verstappen moest vanaf P6 aan de korte run naar La Source beginnen, maar wist in tegenstelling tot Oscar Piastri en Carlos Sainz wel gewoon zonder kleerscheuren door de eerste hairpin te komen.

Nadien verschalkte Verstappen Lewis Hamilton en Charles Leclerc allebei op Kemmel Straight richting Les Combes, waarbij hij de Monegask aan de buitenkant passeerde bij het aanremmen. Verstappen kon vervolgens jacht maken op teamgenoot Sergio Perez, al bleek het eerst tijd om de softs in te ruilen voor mediums. Op de banden met gele wangen was Perez een vogel voor de kat. Verstappen passeerde zijn teamgenoot in ronde 17 met speels gemak en trok meteen een gat.

Bij de lichte regen die volgde, beleefde Verstappen nog even een spannend moment in Eau Rouge-Raidillon, maar de WK-leider hield zijn RB19 op de baan. Na de tweede stop van de dag klokte Verstappen rappe rondetijden, waarover de conversaties met Gianpiero Lambiase weer vermakelijk waren. De race-engineer vroeg Verstappen zijn hoofd te gebruiken, maar laatstgenoemde reageerde: "Ik kan toch ook gewoon hard pushen, zodat we nog een extra pitstop maken? Dan is dat ook meteen een beetje pitstoptraining." Lambiase zag dat echter niet zitten en dus reed Verstappen de zege maar gewoon naar huis met een voorsprong van ruim 22 seconden op Perez. De snelste ronde moest hij in extremis aan Hamilton laten, maar met tien overwinningen en 125 punten voorsprong in het WK kan Verstappen met een gerust hart de zomerstop in.

Eerste bocht overleven, daarna volgens plan toeslaan

"Dit is een nieuwe plek, vanaf hier had ik nog niet gewonnen", grapt Verstappen meteen na afloop over zijn zesde startplek in Spa. "Ik wist natuurlijk al wel dat we een goede auto hadden en dus ging het er vooral om de eerste bocht te overleven. Ik zag dat het daarin erg krap werd en heb zelf ook al eens in die positie gezeten. Ik wilde vooral uit alle problemen blijven en dat is gelukt. Daarna hebben we een aantal goede inhaalacties kunnen maken, al zat ik eerst nog wel een beetje vast in een soort DRS-trein. Toen ik er eenmaal voorbij was, kon ik mijn eigen tempo rijden."

Dat eigen tempo bleek een stuk rapper dan wat de rest aan de dag kon leggen, al had het van Lambiase bij tijd en wijle dus best iets langzamer gemogen. "Maar ik ben ook wel langzamer gaan rijden. We hebben natuurlijk alle cijfers en zien ook hoeveel de banden slijten. Deze baan is erg zwaar voor de banden en dus wil je geen onnodige dingen doen. Dat hebben we aan het eind van de race dan ook niet gedaan." Het enige momentje waarop Verstappen even zijn adem inhield, was zoals gezegd de correctie bij Eau Rouge-Raidillon. "Dat is eigenlijk de slechtste bocht om zo'n moment in te hebben! Die ronden waren best lastig omdat je wel kon zien dat het regende, maar niet hoe hard. Daar wil je eigenlijk niet dwars gaan, al is er gelukkig niks gebeurd."

Video: Max Verstappen wint de Grand Prix van België 2023