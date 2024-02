Max Verstappen: "Geen focus op snelle ronde, maar ziet er goed uit"

Na het loskomen van een rooster achter de kerbstones van bocht 11 werd de afsluitende sessie van Max Verstappen door Red Bull Racing uitgesteld van donderdagmiddag naar vrijdagmiddag. De Nederlander zou vandaag eigenlijk alleen de pers te woord staan, maar kreeg door het aangepaste schema ineens de eer om de driedaagse test namens het kampioensteam af te sluiten. Verstappen greep naar een setje C3-banden, liet meteen enige snelheid zien, maar richtte zich daarna op langere runs op de C3- en C2-compounds. C3 zal volgende week in Bahrein de soft zijn, terwijl de C2 dan de medium is op het circuit dat bekendstaat om de zeer hoge bandenslijtage.

Focus op de lange runs

Verstappen sloot de dag als vierde af, maar laat achter de pitbox weten dat het naadloos aansluit bij het runplan van Red Bull. "Vandaag waren we niet van plan om ons op de rondetijden te richten", legt de drievoudig wereldkampioen uit. "Het draaide bij ons vooral om de lange runs en om het begrijpen van de auto. Daar lag de focus op en volgens mij ziet het er positief uit. Ik ben in ieder geval blij met de auto en hoe die zich gedroeg. In het raceweekend gaat het dan vooral om finetunen en om het aanpassen aan de omstandigheden die we dat weekend hebben."

Red Bull is in de paddock al door nagenoeg iedereen als grote favoriet aangeduid. Fernando Alonso heeft zelfs laten noteren dat negentien coureurs nu al weten dat ze dit jaar geen wereldkampioen zullen worden. Verstappen is de gedoodverfde favoriet, maar wie ziet hij als de voornaamste uitdager? "Ik denk daar niet over na om eerlijk te zijn. Je hebt natuurlijk altijd veel werk te verrichten en je wilt altijd nog weer beter, maar we hebben een zeer positieve test achter de rug. We hebben veel geleerd over alle dingen die we aan onze auto hebben veranderd en we weten ook al wat we willen doen voor volgende week. Daar zullen we ons nu op richten."

Volste vertrouwen in technisch team Red Bull

Het allerbelangrijkste is dat het ietwat vernieuwde concept naar behoren werkt. De correlatie met de windtunnel en simulator klopt met andere woorden. De RB20 toont enige gelijkenissen met het oude Mercedes-concept, maar Verstappen onderstreept nogmaals dat hem dat geen zorgen heeft gebaard. "Nee, ik vertrouw iedereen in ons team, ze weten wat ze doen. Het maakt mij ook niet uit hoe de auto eruitziet, als die maar snel is. Het is wel interessant waar ze elke keer weer mee komen qua ontwerp. Deze auto ziet er goed uit, maar ik ben geen engineer. Ik ben hier om mijn werk in de auto te doen en zij doen hun werk bij het ontwerpen van de auto. Tot nu toe gaat alles zoals we hadden gehoopt. Het is natuurlijk altijd nog een vraagteken voordat je naar het echte circuit gaat, maar ik denk dat we de laatste jaren goede stappen hebben gezet op dat vlak en dat het nu een kracht van ons is", duidt Verstappen op alle voorbereidingen in de virtuele wereld.