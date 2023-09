VIDEO: Max Verstappen razendsnel tijdens VT1 F1 Japan Max Verstappen laat er geen misverstand over bestaan dat hij tijdens het F1-weekend in Japan 'gewoon' weer de favoriet is. De Nederlander is tijdens de eerste training heer en meester en heeft een razendsnelle ronde neergezet. Sterker nog, de Ferrari's kijken naar een achterstand van zes tienden aan. Dat is op een circuit als Suzuka een gigantisch gat, dus dat belooft wat voor de rest van het weekend.