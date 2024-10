Verstappen baalt van roep om meer regels: "Steeds weer hetzelfde liedje"

Op de donderdag voorafgaand aan de Mexicaanse Grand Prix ging het bijna maar over één ding: de regels voor hoe de coureurs tegen elkaar mogen vechten. Velen in de paddock zijn de mening toegedaan dat de stewards tijdens het raceweekend in Austin niet zo heel consistent waren bij het toepassen van deze regels.

“We komen bijna op een punt aan waarop je altijd het regelboek bij je moet hebben in de auto”, laat Verstappen in de paddock van het Autodromo Hermanos Rodriguez zijn licht over de zaak schijnen. “Over de jaren is dat boek behoorlijk dikker geworden.”

“Het is absoluut overgereguleerd”, vervolgt hij tegenover de verzamelde media, waaronder Motorsport.com. “Maar ik zie ook wel in dat als we regels schrappen en er zich weer een incident voordoet, iedereen roept: ‘We hebben meer regels nodig! We moeten hier streng tegen optreden!’ Dat gebeurde in het verleden ook, toen er waarschijnlijk nog minder regels waren. ‘We moeten streng optreden tegen dit en dat.’ Het is steeds weer hetzelfde liedje.”

'Waanzin'

Vooral over het duel dat Verstappen in de slotfase van de Amerikaanse Grand Prix met Lando Norris voerde, wordt nog altijd veel gesproken. De Brit kreeg een tijdstraf van 5 seconden aan de broek, omdat hij de Nederlander buiten de baan had ingehaald, al was laatstgenoemde eveneens wijd gegaan in de twaalfde bocht. Volgens de richtlijnen die zijn opgesteld, heeft de coureur die met zijn vooras als eerste bij de apex is, het recht op de bocht. Alleen had Verstappen volgens sommigen nooit de intentie om de bocht te halen, toen hij zijn positie verdedigde ten opzichte van Norris. Verstappen: “Het is erg indrukwekkend dat mensen mijn gedachten kennelijk kunnen lezen! Maar het is waanzin. Ik probeer altijd de bocht te halen. Ik was niet op zoek naar een kortere weg, dus ik heb eigenlijk geen idee wat ik hierop zou moeten antwoorden.”

“Het was een vrij moeilijke tweede stint”, voorziet hij het voorval van wat context. “Ik verloor heel veel grip aan de voorkant. Het was erg moeilijk om te remmen. Dat maakte het moeilijker voor mij om te verdedigen, want ik wist dat als ik ook maar een klein beetje te laat remde, mijn wielen zouden blokkeren en ik helemaal geen grip meer zou hebben aan de voorkant. Ik had het dus niet gemakkelijk.”

George Russell suggereerde donderdag dat Verstappen anders tegen Norris zou racen dan tegen andere coureurs, nu hij met de McLaren-coureur om de wereldtitel strijdt. Volgens de Limburger is dat pertinent onwaar. “Nee, daar ben ik het niet mee eens”, reageert hij. “Maar weet je, is het uiteindelijk niet veel leuker om over jezelf te praten?”

'Als er zich een kans voordoet...'

Verstappen wilde niet prijsgeven of Red Bull inmiddels achterhaald heeft waarom het gevoel in de auto op de zondag in Austin een stuk minder was dan op de vrijdag en zaterdag. “Maar ik denk dat het alles bij elkaar wel een positief weekend voor ons was. Er zijn natuurlijk nog een paar dingen die we verder willen verbeteren, want eerlijk gezegd dacht ik bij het ingaan van de race dat ik aan het gevecht voor de overwinning kon meedoen. Maar dat bleek niet het geval, dus dat was niet ideaal. Maar we hebben in elk geval een paar veelbelovende dingen gezien dat weekend.”

De laatste Grand Prix-zege van Verstappen dateert van juni. Hij geeft toe dat hij het gevoel van het winnen van een GP inmiddels wel mist. “Ja, natuurlijk wil je winnen. Maar gelukkig heb ik ook al veel gewonnen. Ik ben kalm en geduldig. Als er zich een kans voordoet, zal ik ervoor gaan.”

Video: Het veelbesproken duel tussen Verstappen en Norris