De Grand Prix van Las Vegas heeft zoals bekend een valse start achter de rug. Een losgekomen putdeksel zorgde ervoor dat het feest na acht minuten in de eerste training al voorbij was en dat de tweede sessie met tweeënhalf uur moest worden uitgesteld. "Een hele leuke dag", vat Max Verstappen voor de camera van Viaplay samen. "Het was natuurlijk heel jammer voor iedereen. Uiteindelijk rijd je die tweede sessie nog wel, maar er zat niemand. De tribunes waren leeg en in de paddock was ook helemaal niemand. Het voelde bijna als de wintertest, heel apart allemaal. De schermen werkten ook niet meer, dus je had niet echt het gevoel dat je in een gewone sessie zat."

Daar kwam nog bij dat coureurs tot vier uur 's nachts aan de bak moesten, niet ideaal met nog een verplaatsing naar Abu Dhabi voor de boeg. "Ik had liever gehad dat ze hadden gezegd 'we gaan morgen gewoon verder', maar uiteindelijk doe je gewoon je ding", haakt de wereldkampioen in. "De long run van ons zag er op zich wel goed uit, maar het is op dit circuit gewoon heel lastig doordat je niet precies weet hoeveel grip het asfalt biedt en hoe je de banden moet opwarmen. Daardoor draaide de tweede training nog vooral om heel veel dingen leren."

Naast de baan draaide het vooral om de putdekselsof, ook al doordat het een zeer verhitte persconferentie heeft opgeleverd. Frederic Vasseur was logischerwijs boos, al vond Toto Wolff het gezeur over 'een f*cking putdeksel' onterecht. De Mercedes-teambaas merkte op dat we het in de Formule 1 ook al wel eerder hebben gezien. "Het is natuurlijk wel zo dat zoiets vaker is gebeurd, maar je moet daar natuurlijk dan van leren. Als je naar een stratencircuit komt, dan weet je dat die dingen problemen kunnen geven, dus dan moet je daarop voorbereid zijn", reageert Verstappen. De Nederlander kan dan ook weinig met de woorden van Wolff. "Als het bij één van zijn auto's was gebeurd, dan had hij wel anders gepiept. Maar ik ben ook niets anders van hem gewend."

De Red Bull-coureur kan de reactie van Ferrari juist zeer goed begrijpen. "Nou, wij waren dan ook zeker boos geweest, net zoals Ferrari. Absoluut, ja. De hele auto is naar de klote, alles: chassis, de motor, batterij. Carlos zei ook dat hij een paar seconden niks in zijn benen voelde, dus het ongeluk had nog veel erger kunnen zijn. Het gedeelte kwam natuurlijk vol in het chassis. Als die putdeksel loskomt en haaks op de auto staat, dan heb je echt een grote impact."

F1-update: De eerste dag van de Grand Prix van Las Vegas besproken