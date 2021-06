Verstappen verwacht geen psychologische spelletjes met Hamilton

Max Verstappen arriveerde deze week voor het eerst in zijn Formule 1-carrière als WK-leider op een circuit, na anderhalve week geleden voor het eerst de Grand Prix van Monaco te hebben gewonnen. Het verschil met regerend wereldkampioen Lewis Hamilton bedraagt vier punten.

Kort na zijn zege in het prinsdom zei hij in de persconferentie: “Actions always speak louder than words.” Wat zoveel betekent als: “Geen woorden maar daden.” Verstappen leek hiermee nog even terug te komen op de opmerkingen die Lewis Hamilton een paar dagen eerder had gemaakt. De Brit complimenteerde zichzelf voor het feit dat het nog niet tot een botsing tussen hem en Verstappen was gekomen en zei over de felle duels dat de Nederlander mogelijk iets te bewijzen heeft.

Op de vraag of hij klaar is voor de psychologische spelletjes die vaak om de hoek komen kijken bij een titelstrijd, zei Verstappen donderdag in Baku: “Als die er al komen.... Ik bedoel, ik heb zelf geen trek in psychologische spelletjes, als ik eerlijk ben. En Lewis zei na de race volgens mij ook al dat hij daar geen zin in heeft. We moeten ons gewoon focussen op wat er op de baan gebeurt, wat we volgens mij ook al doen. Dat is het beste.”

Volgens de coureur van Red Bull Racing moeten de uitspraken die worden gedaan in de persconferentie soms ook met een korrel zout worden genomen. “De dingen die hier soms worden gezegd… Het kan er nou eenmaal een beetje emotioneel aan toe gaan na of voor een race”, weet Verstappen. “En het hangt er soms ook maar net vanaf hoe de vraag wordt gesteld. Maar het is prima zo. Lewis en ik hebben echt respect voor elkaar en dat is denk ik het voornaamste.”

Niet alleen Lewis Hamilton maakt dit jaar af en toe een onrustige indruk, ook teambaas Toto Wolff lijkt nerveuzer dan anders. Of Verstappen iets merkt van spanningen bij Mercedes? “Dat weet ik niet. Ik ben niet bij ze op bezoek geweest dus ik weet niet hoe zij zich voelen, maar ik weet zeker dat ze sterk terug zullen komen”, aldus Verstappen. “We moeten gewoon proberen om geen fouten te maken en ons focussen op ons werk, iets wat we naar mijn mening tot dusver goed hebben gedaan. Maar het kan nog beter en dit weekend gaan we opnieuw proberen dat voor elkaar te krijgen.”