Max Verstappen wil protestactie tegen FIA voortzetten in Austin

In Singapore kreeg de drievoudig wereldkampioen een taakstraf opgelegd door de FIA, omdat hij tijdens de persconferentie voorafgaand aan het evenement een vloekwoord had gebruikt. De Nederlander was het zeer oneens met die sanctie en liet dit duidelijk merken door erg korte antwoorden te geven tijdens de persconferenties na de kwalificatie en de race. Eenmaal buiten de zaal gaf hij wel uitgebreid antwoord op de vragen die de journalisten aan hem stelden. En daar gaat hij dit weekend in Austin mee door, zo lijkt het.

Volgens Max Verstappen is de kwestie namelijk niet nog uitgesproken met de FIA. “Ik heb niets gehoord, dus voor mij verandert er niets aan de situatie”, zegt hij bij de Red Bull-hospitality tegen onder andere Motorsport.com. “Maar ik vind dat prima hoor, want dan hoef ik ook minder te praten. Al hangt dat ook af van hoe ingewikkeld de vragen zijn.” Op de vraag of er opnieuw aparte mediasessies buiten de ‘press conference room’ zullen plaatsvinden, antwoordt hij met een lach: “Deze tafel [bij de Red Bull-hospitality] bevalt me prima.”

Ondanks de lange break tussen de races in Singapore en de Verenigde Staten is er dus geen contact geweest tussen de FIA en Verstappen. “Nee, niets”, zegt hij. Of hij interesse heeft in een gesprek met FIA-president Mohammed Ben Sulayem, die de coureurs in een exclusief interview met Motorsport.com verzocht meer op hun taalgebruik te letten? “Ik sta altijd open voor een gesprek, maar zoals ik het zie, ben ik op het moment niet degene die hier iets mee moet doen. Ik ga gewoon verder met mijn leven.”

Verstappen vindt dat er van een mug een olifant is gemaakt. “Maar dat is de wereld waarin we leven, toch? Dat is met heel veel dingen zo. In dit specifieke geval, was het gewoon heel onnodig. Natuurlijk weet ik dat je niet moet vloeken, maar naar mijn mening heeft dat vooral betrekking op het beledigen van een ander. En als je dan de reacties ziet van mensen die zeggen dat ze niet willen dat hun kinderen dat soort dingen zien... Nou, toen ik vijf jaar oud was, keek ik echt niet naar persconferenties! Op school worden veel ergere dingen geroepen. Als kind zeg je nou eenmaal wel eens slechte dingen. Dat is gewoon hoe het gaat in het leven. Natuurlijk is het goed om het goede voorbeeld te geven, maar aan de andere kant moet je er ook niet een groot ding van maken.”

Verstappen moet nog van de FIA horen wat zijn taakstraf precies gaat zijn. Gevraagd of hij van plan is om zijn straf uit te voeren: ”Ik heb nog niets gekregen, dus ik wil daar ook nog niets over zeggen.”