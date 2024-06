Max Verstappen heeft in Montreal aan het langste eind getrokken na een spectaculaire race, maar richting het einde - toen de baan droger werd - liet hij wederom weten dat de ophanging nogal stijf aanvoelde. Het aanvallen van de kerbstones en het nemen van hobbels zijn bekende pijnpunten voor Red Bull Racing. Verstappen heeft dit vorig jaar intern al aangegeven, maar concludeerde in Monaco dat er weinig tot niets was veranderd. In Montreal is het aanvallen van de 'oldskool' kerbs normaal gesproken ook van belang, al was dat in de regen minder het geval.

Verstappen: Kerbstones een 'grote, beperkende factor' op dit moment

Desondanks heeft Verstappen in Canada laten weten dat het een belangrijk euvel blijft om aan te pakken. In de Red Bull-hospitality liet de drievoudig wereldkampioen optekenen dat er in zijn optiek niet moet worden gewacht op de 2025-auto, maar dat er voordien al verbetering mogelijk is. Het roept wel de vraag of op het verbeteren van het rijgedrag over de kerbstones niet ten koste kan gaan van de sterke punten die de Red Bull-auto heeft. Concurrenten hebben de indruk gewekt dat het ongemak door dingen als stijfheid en rijhoogte kan samenhangen met aspecten die de Red Bull-auto juist snel maken, maar volgens Verstappen vallen de problemen best aan te pakken zonder de sterke punten af te vlakken.

"Ik denk echt dat we deze problemen op kunnen lossen zonder andere delen van de auto te beïnvloeden", laat Verstappen op een vraag van Motorsport.com weten. "Afgelopen zondag was het meer de vraag 'welke kerbs?', want voor mijn gevoel was het element in deze race volledig afwezig." Verstappen duidt daarmee op de wisselende weersomstandigheden, waardoor coureurs veel minder van de kerbstones meepakten dan normaal gesproken op het Circuit Gilles Villeneuve. "We weten dat het een zwakke plek van ons is en ik weet ook dat er keihard aan wordt gewerkt om dit op te lossen. Voor mijn gevoel is het een grote, beperkende factor op dit moment die ons veel performance kost. Daardoor kijk ik ook uit naar circuits waar je de kerbstones niet zo aan hoeft te vallen of waar je minder hobbels hebt."

Dat laatste is in Barcelona het geval, waardoor Red Bull daar normaliter goed voor de dag moet komen. Later in het seizoen zal het rijgedrag over de kerbstones en hobbels in pakweg Singapore weer belangrijker worden, waardoor Verstappen weet dat de verhoudingen per circuit kunnen verschillen. "Sommige teams zijn wat sterker op bepaalde circuits, maar dat maakt de strijd juist interessant", duidt Verstappen ook op het feit dat het veld met stabiele regels in elkaar schuift.

Horner: Hoopgevend dat we in sector 3 Montreal alsnog snel waren

Christian Horner erkent de mindere punten van de RB20 die Verstappen aanstipt en begrijpt zijn boordradio in Montreal. "Ik denk dat hij bedoelde dat onze auto behoorlijk stijf was en dat hij de kerbstones weer iets meer moest meepakken naarmate het droger werd. We weten wat onze problemen zijn, al vind ik dat we ons binnen een paar weken toch goed hebben hersteld na Monaco. Om een race op deze manier te winnen, geeft veel voldoening en betekent heel veel voor het team."

Desondanks weet de teambaas dat er op dit vlak nog werk aan de winkel is in Milton Keynes. "Alles moet als een soort tandem samenwerken. Je pusht natuurlijk met het aerodynamisch pakket, maar wilt tegelijkertijd dat de auto de kerbstones kan aanvallen. Ik vind het wel hoopgevend dat onze auto ondanks de stijfheid waarmee we over die laatste chicane stuiterden nog steeds snel was in sector 3. In dat gedeelte waren we erg competitief. Dus ondanks dat de auto niet comfortabel aanvoelde, waren we wel snel." Toch is hij het met Verstappen eens dat de zogenaamde 'kerb riding' momenteel een beperkende factor vormt. "Ik denk dat daar nog meer performance zit. Als we erin slagen om dat te vinden, dan zal het ons gratis rondetijd opleveren", verwacht ook Horner niet dat het ten koste zal gaan van andere dingen.