Max Verstappen wijst prioriteit Red Bull aan voor F1-weekend Baku

Er is werk aan de winkel bij Red Bull Racing, dat de afgelopen maanden heeft moeten toezien dat McLaren de achterstand in het constructeurskampioenschap heeft verkleind tot slechts 8 punten. De renstal uit Milton Keynes heeft in de laatste zes Grands Prix slechts twee podiumplaatsen behaald en eindigde in Monza slechts als zesde en achtste. De RB20 kampt met balansproblemen die er eerder dit jaar nog niet waren en dus moet Red Bull aan de slag om een oplossing te vinden. Om die reden heeft Max Verstappen zich in de aanloop naar de Grand Prix van Azerbeidzjan in de fabriek gemeld om zijn bijdrage te leveren.

"Ik ben deze week bij het team in de fabriek en in de simulator geweest in de aanloop naar de double-header. Monza was een zware race en het is onze prioriteit om onze vorm weer op het niveau te krijgen waar die moet zijn. We willen altijd competitiever zijn en het team heeft hard gewerkt aan verbeteringen voor de problemen die we de afgelopen races hebben gezien met de auto", vertelt Verstappen, die uitkijkt naar de race op het Baku City Circuit. "Het is hier altijd een mooie uitdaging en het is een interessant circuit om op te rijden door het karakter als stratencircuit met lange rechte stukken. We zijn er dus klaar voor om weer te racen en om te zien wat het weekend brengt."

Lessen in praktijk brengen

Vorig jaar eindigde Verstappen in Baku als tweede achter teamgenoot Sergio Pérez. Destijds was de RB19 de dominante bolide die in totaal 21 van de 22 Grands Prix won, maar met de RB20 staat Red Bull inmiddels al zes raceweekenden droog. De formatie reist dan ook niet als favoriet af naar Azerbeidzjan, al is het maar doordat de auto niet helemaal doet wat het team wil. In navolging van Verstappen meldde ook Pérez zich de afgelopen week dus op de fabriek van het team in Groot-Brittannië. "We hebben een goede periode met reflectie en werk achter de rug sinds de vorige race in Monza. Max en ik zijn in de fabriek geweest om met het team te werken en ervoor te zorgen dat we de oplossing vinden voor de problemen die we hebben ervaren qua prestaties van de auto", legt Pérez uit.

De tweevoudig winnaar van de GP van Azerbeidzjan ziet echter bemoedigende tekenen. "Er is een teameffort voor nodig om terug te keren op de plek waar we thuishoren en je ziet iedere dag in Milton Keynes en op de baan dat dit ons heeft samengebracht. We vertrouwen erop dat we de goede kant op gaan", aldus Pérez. "Baku is altijd een leuk circuit en ik hou ervan om daar te racen. Stratencircuits passen bij mijn stijl en ik hou ervan om mezelf te testen op dit soort circuits. Het wordt interessant om te zien hoe de RB20 daar reageert. De trainingen worden vooral heel belangrijk voor ons en daarna draait het erom dat we alles wat we de afgelopen weken over de auto geleerd hebben ook in praktijk brengen."