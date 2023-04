Na drie races staat Max Verstappen er al uitstekend voor in de jacht op zijn derde opeenvolgende wereldtitel. Met zeges in Bahrein en Australië en een tweede plek in Saudi-Arabië staat hij op 69 punten, waarmee hij er 15 meer heeft dan naaste achtervolger en teamgenoot Sergio Perez. Fernando Alonso geeft op P3 al 24 punten toe op de Nederlandse WK-leider. Sinds de vorige krachtmeting in Melbourne is er een periode van bijna vier weken geweest zonder F1-actie, al wordt het seizoen de komende dagen nieuw leven ingeblazen met de Grand Prix van Azerbeidzjan. Verstappen heeft er zin in.

"Het is goed om weer te beginnen! Het is een lange onderbreking geweest en ik kijk ernaar uit om weer te gaan racen", vertelt Verstappen in zijn vooruitblik op de race in Baku. Net als Saudi-Arabië en Australië is ook het Baku City Circuit een stratencircuit, en de specifieke karakteristieken van deze omloop maken het er niet gemakkelijker op, zegt de coureur van Red Bull Racing. "Baku is een uitdagend circuit om te perfectioneren. Omdat het een stratencircuit met lange rechte stukken is, hebben we meerdere opties wat betreft de vleugels die we willen gebruiken."

Hoewel Verstappen inmiddels dus al een mooi gaatje heeft geslagen richting zijn achtervolgers in het kampioenschap, is zijn leidende positie allesbehalve veilig in Azerbeidzjan. Doordat het stratencircuit van Baku het decor is van de eerste van zes sprintraces van dit jaar, zijn er dit weekend niet 25, maar maximaal 33 punten te verdienen. Bovendien vermoedt Verstappen dat de combinatie van een nieuw format en het circuit ervoor gaat zorgen dat er het een en ander gaat gebeuren in de komende dagen. "Het is ook het eerste sprintraceweekend van het seizoen, dus dat maakt het mogelijk ietwat chaotisch. We moeten gewoon proberen om goed aan het weekend te beginnen met een solide VT1-sessie. Laten we zien wat we ervan kunnen maken."

Net als Verstappen weet ook teamgenoot Perez dat het in Azerbeidzjan van enorm belang is om goed uit de startblokken te komen tijdens de eerste training, omdat deze sessie de enige voorbereiding is op zowel de beide kwalificaties als de beide races. "Het nieuwe weekendformat gaat het lastig maken om de auto goed af te stellen, maar ieder team bevindt zich in dezelfde positie", aldus de Mexicaan. "We moeten er gewoon voor zorgen dat we er vrijdag vanaf de eerste minuut bovenop zitten. Ik kan niet wachten om weer in de auto te klimmen."