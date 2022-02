Verstappen prima uit startblokken met nieuwe F1-auto: "Goede start"

Na een 'geheime' filmdag op het circuit van Silverstone kwam Red Bull Racing in Barcelona voor het eerst publiekelijk met de RB18 in actie. De nieuwe creatie springt meteen in het oog, onder meer doordat er is gekozen voor een trekstangvoorwielophanging en agressief vormgegeven sidepods. Over de krachtsverhoudingen valt in dit stadium nog geen zinnig woord te zeggen, maar belangrijk is wel dat Max Verstappen een productief begin van het seizoen heeft gekend in Barcelona.

De Nederlander kwam de gehele eerste testdag in actie en wist in totaal 147 ronden te draaien. In de gecombineerde tijdenlijst bezet Verstappen de negende stek, al is dat van ondergeschikt belang. De Limburger noteerde zijn snelste tijd - een 1.22.246 - op de C2-band en liet het zachtste rubber van Pirelli nog even voor wat het is. Meters maken en data verzamelen luidt in dit stadium het devies en precies dat is woensdag naar behoren gegaan. Met een gecombineerd aantal van 153 ronden bleek alleen Ferrari, dat zowel Charles Leclerc als Carlos Sainz liet rijden, productiever.

"Vandaag ging het erom veel ronden te maken, te wennen aan de auto en een beeld te krijgen hoe de auto zich gedraagt. Alles werkte prima vandaag, dus het was een goede start", laat de regerend wereldkampioen meteen na afloop op zijn eigen website weten. "De auto is compleet anders. Ik vind de RB18 er goed uitzien, maar het gaat er natuurlijk om dat die snel is, dat hopen we te zien."

In de buurt van de limiet is Verstappen woensdag absoluut nog niet geweest, al maakte hij wel een kortstondig uitstapje door het grind, eentje zonder gevolgen. "Natuurlijk ga je hier of daar een keer wijd of blokkeer je een wiel. Je zoekt ook uit hoe de balans van de auto is, en stap voor stap wat de limieten van de auto zijn. Maar het belangrijkste is om veel te rijden en de verschillende onderdelen kilometers te laten maken." Dat laatste is gelukt, waarna het donderdag op Sergio Perez aankomt. "We gaan vanavond bekijken wat we al kunnen leren en meenemen naar morgen, wanneer Checo in de auto zit." Verstappen komt vrijdagochtend nog een dagdeel in actie.