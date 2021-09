Verstappen prijst Honda voor goede starts tijdens F1-seizoen 2021

Max Verstappen beleefde zaterdag weer eens een prima start, terwijl Lewis Hamilton grote moeite had om zijn Mercedes op gang te brengen. De Red Bull-coureur lag na de eerste bocht tweede achter Valtteri Bottas, terwijl de zevenvoudig kampioen bij de eerste doorkomst slechts op de vijfde plek bivakkeerde. Verstappen kwam na achttien ronden over het Autodromo Nazionale Monza ook als tweede aan de finish, maar start zondag op pole doordat Bottas vanwege een motorwissel naar de achterkant van de grid gaat. Hamilton kwam McLaren-rijders Daniel Ricciardo en Lando Norris niet voorbij in de sprintrace en eindigde dus als vijfde, wat de vierde startplaats wordt door de gridstraf die zijn teamgenoot heeft gekregen.

Gevraagd of de goede starts vooral een verdienste zijn van de krachtbron of van de coureur, laat Verstappen aan de Nederlandse pers in Monza weten dat deze toch met name aan de motor te danken zijn. “Honda heeft op dat vlak zeker veel stappen gezet”, antwoordde de Limburger tegenover onder andere Motorsport.com Nederland. ”Ik denk dat je als coureur op een gegeven moment wel weet hoe je een start moet maken. Als coureur moet je natuurlijk heel precies zijn in wat je doet, maar als de motor de hele tijd niet doet wat je wil, zoals vorig jaar gebeurde, dan heb je natuurlijk geen goede starts. Daar hebben ze enorm hard aan gewerkt en dat betaalt zich nu uit.”

Op het circuit van Monza, dat ook wel de Temple of Speed wordt genoemd vanwege de hoge gemiddelde snelheid die er wordt gehaald, is de afgelopen dagen wel weer duidelijk geworden dat Mercedes motorisch nog steeds de overhand heeft op Red Bull. Dit terwijl eerder in het seizoen, op Paul Ricard bijvoorbeeld, de twee krachtbronnen weinig voor elkaar onder leken te doen. “We reden in Frankrijk ook gewoon met iets minder downforce, wat goed leek te werken”, zei Verstappen daarover. “Maar volgens mij heeft Mercedes haar filosofie de afgelopen paar races een beetje veranderd. Zij rijden nu ook met iets minder neerwaartse druk en daardoor zie je nu weer hun ware vermogen. We zitten niet ver bij ze vandaan hoor, maar we zijn nog niet snel genoeg. We moeten dus blijven pushen. Maar aan de andere kant gaan de starts, zoals je vandaag wel hebt kunnen zien, heel goed.”

Dat Mercedes motorisch nog in het voordeel is, ondervond Verstappen ook in de sprintrace. Op het eerste oog leek hij goed in het spoor van Bottas te kunnen blijven. “Ja, maar steeds als ik een goed rondje had, kon hij pareren”, aldus Verstappen. Over de McLarens maakt hij zich ondertussen geen zorgen. “In de race zijn ze nergens ten opzichte van ons. Als ik er in de eerste twee bochten maar voor weet te blijven, dan vormen zij normaal gesproken geen bedreiging.”

'Hamilton komt naar voren'

Hoewel Hamilton zondag eerst nog met twee McLarens moet zien af te rekenen, gaat Verstappen er vanuit dat de Brit in de race wel naar voren zal komen. “Morgen moeten we natuurlijk een pitstop maken en als je dicht op iemand zit, kun je een undercut doen en dan zit je er weer voor”, weet Verstappen. Dus ik verwacht wel dat Lewis zondag naar voren komt en dat het vervolgens niet makkelijk voor ons gaat worden.” De zeventienvoudig Grand Prix-winnaar hoopt zondag een flitsende start vanaf de pole te hebben. “Maar ze hebben natuurlijk nog altijd meer snelheid dan wij dus als Lewis eenmaal voorbij de McLarens is, dan kan hij mij ook aanvallen.”

De tweede plaats in de sprintkwalificatie leverde Verstappen twee punten voor het kampioenschap op, waardoor zijn voorsprong op Hamilton nu vijf punten bedraagt. Dat terwijl Verstappen ervan uitging dat de Brit zaterdag dichterbij zou komen. “Ik had verwacht dat we een paar punten zouden verliezen, in ieder geval één of twee. Dus dit is zeker positief”, aldus Verstappen. De zaterdag verdiende punten zouden aan het einde van het jaar wel eens heel belangrijk kunnen zijn. “Ja, dat klopt. Maar het kan natuurlijk ook weer heel snel omdraaien”, blijft de Nederlander het nuchter bekijken. “Daar weet ik zelf alles van. Zondag beginnen we gewoon weer opnieuw. Natuurlijk is het voor ons heel positief dat we vooraan starten. Maar zoals ik zei: ik verwacht niet dat het makkelijk wordt om te verdedigen.”