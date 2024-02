Max Verstappen presenteert nieuwe helm voor F1-seizoen 2024

Een nieuw F1-seizoen betekent een frisse start voor de coureurs. Het biedt ze ook de uitgelezen kans om met een nieuw helmontwerp te komen. Zo ook Max Verstappen, die de afgelopen jaren veel verschillende ontwerpen heeft gebruikt voor specifieke races. In 2023 begon de 26-jarige Red Bull-coureur met een rood-wit-blauwe helm terwijl hij het seizoen afsloot met een blauw-gouden helm ter viering van zijn derde F1-titel op rij.

Wie naar de nieuwe helm van Verstappen kijkt, valt meteen op dat het ontwerp vergelijkbaar is met de retrohelm die de Nederlander in 2023 introduceerde voor de Italiaanse Grand Prix. Iets wat de coureur zelf ook onderstreept bij de presentatie van de helm. "Het is meer een soort terugblik naar hoe ik mijn racecarrière op 4-jarige leeftijd begon", legt hij de keuze voor dit ontwerp uit. "Het zorgt ervoor dat er meer details van vroeger op zitten. Voor mij is een helm heel persoonlijk en het ziet er goed uit." Wat er vernieuwd is? "Meer chroomlijnen en een matwitte afwerking. Het is een erg gave combinatie. Zoals altijd kun je de leeuw weer bovenop vinden." Die leeuw is ook chroom, net als de drie sterren die achterop de Schuberth-helm pronken. "Vorig jaar waren het er twee, dit jaar drie en hopelijk kan ik jullie er volgend jaar vier laten zien", maakt hij meteen zijn ambities voor dit seizoen duidelijk.

Red Bull Racing heeft de F1-auto voor 2024, de RB20, nog niet onthuld. Deze zal donderdag 15 februari gepresenteerd worden, waarmee het kampioensteam ook meteen het laatste team is dat de nieuwe F1-auto presenteert. Dat gebeurt dan om 20.00 uur vanuit de fabriek in Milton Keynes. Wel heeft regerend wereldkampioen Verstappen op dinsdag zijn eerste meters in de RB20 gereden voor de zogenaamde shakedown, op een nat circuit van Silverstone. Teams mogen maximaal 200 kilometer rijden om te controleren of alles naar behoren werkt, alvorens de auto's naar Bahrein gaan voor de officiële testdagen, die van 21 tot en met 23 februari plaatsvinden. Een week later volgt dan al de eerste race van het seizoen, op zaterdag 2 maart: de Grand Prix van Bahrein.