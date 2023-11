Het Formule 1-seizoen 2023 wordt afgesloten met een atypische en voor personeel slopende double-header. Na de Grand Prix van Las Vegas - die qua tijdschema meer weg had van Japan, ook met de sessietijden in Europa - is het circus afgereisd naar Abu Dhabi voor het slotstuk van dit jaar. Max Verstappen heeft in de gokstad al laten weten het een ongelukkige combinatie te vinden, waarna hij in Abu Dhabi lacht: "Het is behoorlijk lastig om te weten in welke tijdzone ik inmiddels zit! Het enige voordeel is nog dat alle sessies hier later op de dag zijn, zodat je in elk geval nog goede nachtrust kunt pakken."

"Voor volgend jaar valt er niks meer aan te doen omdat de kalender al vaststaat, maar ik denk dat we er voor de toekomst wel naar moeten kijken. Voordat we hier kwamen zaten we aan de hele andere kant van de wereld. Als je over duurzaamheid praat, dan is dit niet echt duurzaam. Dat geldt qua uitstoot, maar ook voor het menselijk lichaam. Uiteindelijk gaan we er als coureurs altijd wel mee om, maar het is in mijn optiek niet geweldig. We zullen daar met de Formule 1 over praten om te kijken of we het einde van het seizoen iets normaler kunnen maken dan dit", laat Verstappen in de persconferentie op een vraag van Motorsport.com weten. "Na de zomerstop heb je sowieso al te maken met lange reizen", duidt Verstappen op de fly-aways die elkaar in rap tempo opvolgen. "In dat opzicht kunnen we het misschien nog wel iets beter doen door races te clusteren."

"Volgend jaar proberen ze dat clusteren in elk geval te doen aan het begin van het jaar, dus dat helpt al wel." Richting het einde van het seizoen is dat alleen niet het geval. Zo belooft het afsluitende deel van de planning zelfs nog zwaarder te worden dan nu. De huidige double-header wordt ingeruild voor een triple-header: drie opeenvolgende raceweekenden met Qatar nog tussen Las Vegas en Abu Dhabi in. "Dat bedoel ik inderdaad. Ik heb op zich niet veel problemen met een triple-header in het Midden-Oosten, maar we gaan nu vanuit het Westen van de Verenigde Staten helemaal hierheen. Dat is qua vliegtijd wel wat veel. Voor volgend jaar kunnen we er niks meer aan doen, maar hopelijk kunnen we daar voor de lange termijn over praten."

Charles Leclerc - met wie Verstappen een fraai gevecht uitvocht in Las Vegas - laat weten dat hij op zich niet veel problemen heeft ondervonden, maar dat hij de gevolgen wel om zich heen ziet in de paddock. "Qua jetlag heb ik gek genoeg helemaal geen last gehad, terwijl ik dat bij andere races wel heb. Deze keer heb ik geen problemen gehad, waarschijnlijk doordat het tijdsverschil zo extreem groot is en doordat ik een vlucht van zestien uur had. Ik was zo moe dat ik de eerste nacht als een baby heb geslapen. Sindsdien voel ik me goed, dus in dat opzicht is er geen probleem. Maar ik zie het natuurlijk wel om me heen in de paddock, met name als ik de monteurs spreek. Iedereen is extreem vermoeid en heeft het er best moeilijk mee. Volgend jaar wordt het nog lastiger met drie races op rij, dus voor de jaren daarna moeten we er wel over nadenken."

Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas is een vergelijkbare mening toegedaan. "Je ziet dat er dit weekend meer mensen ziek zijn dan normaal en je ziet aan de gezichten van mensen ook dat ze vermoeider zijn. Ik weet zeker dat er nog genoeg ruimte is om de kalender te verbeteren. Volgend jaar zetten we al stappen, al blijft het lastig voor mensen die in de paddock werken." De Fin doet uit de doeken dat het Vegas-weekend voor hem vooral slopend is geweest. "Ik vond het circuit in Vegas leuker dan dat ik vooraf had gedacht, al had ik niet zo'n geweldige ervaring doordat ik buikgriep had. Ik voelde me daardoor nogal slecht, al is nu gelukkig alles weer goed."

