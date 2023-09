VIDEO: Verstappen in prachtig gevecht met Lawson tijdens F1-race Singapore Het wordt schade beperken voor Max Verstappen in Singapore, maar tijdens de F1-race laat de Nederlander wel zien dat hij een uitstekende coureur is. In gevecht met AlphaTauri-rijder Liam Lawson moet de kampioenschapsleider zich van zijn beste kant laten zien en haalt hem na een mooi gevecht in.