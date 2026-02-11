Max Verstappen heeft de eerste officiële testdag van het Formule 1-seizoen 2026 als positief bestempeld. De Nederlander kwam op het Bahrain International Circuit tot de tweede tijd, achter regerend wereldkampioen Lando Norris, maar maakte na afloop duidelijk dat de focus bij Red Bull Racing elders lag. Begrip van de auto, de banden en vooral de nieuwe krachtbron stond centraal.

Verstappen werkte op woensdag een vol programma af en zat de hele dag in de auto. In de ochtendsessie reed hij 65 ronden en noteerde hij een beste tijd van 1.35.433, waarmee hij bij het ingaan van de lunchpauze bovenaan stond in de tijdenlijst. In de middag voltooide hij nog eens 71 ronden, zodat hij in totaal 736 kilometer aflegde met de RB22. Zijn snelste ronde van de dag was uiteindelijk een 1.34.798, waarmee hij 0.129 seconde langzamer was dan Norris in de McLaren.

"Het was een goede dag voor ons", aldus Verstappen. "We hebben veel ronden gereden en verschillende programma's getest. Red Bull Ford Powertrains is nog steeds een volledig nieuw project, zeker in vergelijking met de andere fabrikanten, dus er valt nog enorm veel te leren en uit te zoeken richting de eerste race." Volgens Verstappen draaide de dag vooral om het doorlopen van verschillende scenario’s die tijdens een raceweekend ook voorbij kunnen komen. "We hebben veel zaken getest die je in een Grand Prix-weekend tegen kunt komen. Voor een motorfabrikant die al lang meedraait zijn zulke dingen misschien vanzelfsprekend, maar als je nieuw bent moet je alles testen."

Max Verstappen was met 136 ronden de meest productieve coureur van de dag. Foto door: Mark Thompson / Getty Images

De viervoudig wereldkampioen benadrukte dat de rondetijden weinigzeggend zijn in dit stadium. "Iedereen rijdt compleet verschillende programma’s. We focussen ons daarom niet op de tijdenlijst, maar op het begrijpen van de auto en de banden. Bahrein is bovendien een heel ander circuit dan Barcelona [waar eind januari een collectieve shakedown plaatsvond] dus het is goed om nu een vergelijking te kunnen maken."

De nuchtere toon van Verstappen valt op, zeker gezien de woorden die eerder op de dag elders in de paddock klonken. Mercedes-teambaas Toto Wolff sprak tegenover de media namelijk zijn bewondering uit over Red Bull en noemde de combinatie van auto en power unit zelfs "de referentie". "Ik hoopte dat ze slechter zouden zijn dan ze daadwerkelijk zijn, want ze hebben heel goed werk geleverd. Op dit moment zou ik zeggen dat hun auto en power unit de referentie zijn", aldus de Oostenrijker tijdens de eerste testdag in Bahrein. "En natuurlijk zit Max in de auto, dus dat is een sterke combinatie."

"Als je naar de dag kijkt, ging alles gewoon oké, we hebben geen problemen gehad", vatte Verstappen zelf de openingsdag van de wintertest samen. "Dat was het belangrijkste. Nu kan ik uitkijken naar vrijdag en zien wat we dan nog meer aan inzichten kunnen opdoen."

Donderdag heeft Verstappens nieuwe teamgenoot Isack Hadjar een hele dag in de RB22.