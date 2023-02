Sergio Perez reed op vrijdagochtend zijn eerste serieuze meters met de nieuwe Red Bull, waarna Max Verstappen overnam voor de middagsessie. De Nederlander meldde zich al rap bovenaan in de tijdenlijst door met 1.31.650 een nieuwe snelste tijd te rijden. De RB19 maakte met Verstappen achter het stuur een zeer stabiele indruk, maar geheel zonder problemen was zijn laatste dagdeel in de auto niet. Na achttien ronden stond hij lange tijd binnen. De monteurs van Red Bull plaatsten schermen voor de pitbox, wat alleen mag als er een probleem met de auto moet worden verholpen. Het bleek om een olielek te gaan en het zou ruim een uur duren voordat Verstappen weer terug kon keren op de baan. Uiteindelijk bracht hij de teller nog op 47 ronden. Een 1.31.610 van Alfa Romeo-coureur Zhou Guanyu - de Chinees mocht aan het einde van de dag op zachte banden nog even voluit gaan van zijn team - verhinderde dat de Limburger twee dagen op rij snelste was in Bahrein.

“We hebben vandaag op de kleinere details gefocust en kleine stappen gezet”, laat Verstappen na zijn laatste testactie weten. “Wederom reageerde de auto goed op alles wat we deden. We hebben erg veel geleerd voor volgende week en natuurlijk voor de races die daarna komen.”

“Ik ben zeer te spreken over hoe de testperiode is verlopen”, kijkt hij terug op de anderhalve dag die hij in Bahrein in de RB19 doorbracht. “Elke keer wanneer ik in de auto sprong, voelde ik me comfortabel en kon ik meteen pushen. Ik wil iedereen in de fabriek gigantisch bedanken. Ze hebben gedurende de hele winter en zelfs vorig jaar al gewerkt om tot de auto te komen die we nu hebben. Om deze wagen over het circuit te zien gaan en te zien hoe de auto zich op de baan gedraagt, is geweldig. We zullen volgende week moeten afwachten om te zien hoe snel die is, maar het gevoel is positief.”

‘Kinderziekte’

Het probleem waarmee Verstappen in de middag een poos binnen stond, wordt door Red Bull afgedaan als een kinderziekte. “We hadden in de middag last van een kinderziekte”, zegt Gianpiero Lambiase, head of race engineering bij Red Bull Racing. “Hoewel het klein probleem was, kostte het wel wat baantijd. Maar dat is waarom we testen, om ervoor te zorgen dat deze problemen niet gebeuren wanneer het erom spant.”

Perez maakt op zaterdag een einde aan het testprogramma van het team uit Milton Keynes. Hij heeft dan een hele dag in de RB19. Lambiase: “Het wordt een volgepakte dag morgen om alle data te verzamelen die we nodig hebben. Maar kijkend naar de korte runs die Max vandaag deed, weten we dat we op de goede weg zijn met ons pakket. Zijn anderhalve dag is voorbij gevlogen, maar hij is comfortabel in de auto en zal klaar zijn voor de strijd.”

Video: Max Verstappen snel onderweg tijdens tweede testdag Bahrein