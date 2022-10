Kort voor de start van de kwalificatie werden alle teamleden van Red Bull Racing naar de garage geroepen, waar zij op de hoogte werden gebracht van het overlijden van Dietrich Mateschitz, de grote man achter het energiedrankenconcern. Veel tijd om het nieuws te verwerken was er niet. Toch wist Max Verstappen tot het einde om de pole-position mee te vechten. De eerste startplek was uiteindelijk een prooi voor Carlos Sainz. Verstappen klokte op negen honderdsten van de Spanjaard de derde tijd, die zondag goed is voor de tweede startplek.

“Uiteindelijk kwamen we net tekort”, constateert de kersverse tweevoudig wereldkampioen. “Maar ik denk dat het in details zit, zoals hoe je de banden in de juiste window krijgt. Vandaag was dat gewoon iets lastiger en dan kan je een keer derde staan. In Suzuka stonden we eerste, maar was er hetzelfde gat tussen de nummers een en drie. Deze keer staan we aan de verkeerde kant van die negen honderdsten.”

“Ik denk dat het nog steeds een geweldig resultaat is”, aldus Verstappen. “We weten bovendien dat we een snelle auto hebben voor de race. Dus ik denk dat we wel sterk kunnen zijn.” Volgens polesitter Carlos Sainz is Verstappen realistisch gezien favoriet voor de zege. “Of we favoriet zijn of niet, dat doet er niet toe. Ik hoop gewoon een leuke race te hebben”, reageert de Limburger.

Verstappen ging aan het einde van de kwalificatie voor een afwijkende strategie door eerst twee voorbereidende ronden te rijden alvorens aan de vliegende ronde te beginnen. “Het was gewoon heel erg moeilijk om de banden op de juiste temperatuur te brengen. Volgens mij had iedereen daar last van. Ik wilde daarom gewoon iets anders proberen”, legt Verstappen uit. “We staan nu nog steeds op een goede startpositie. Er is nog niets verloren. We moesten er alleen voor zien te zorgen dat we ergens vooraan kwamen te staan. Zoals ik al eerder zei, weet ik dat we een snelle auto hebben voor de race. Dus als we de eerste ronde zonder problemen door komen, zouden we een zeer goede race moeten kunnen hebben.”

